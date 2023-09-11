國際數理奧林匹亞台南一中奪3金 創10年最佳成績
台南一中學生今年參加國際數理奧林匹亞競賽，奪下3金，創下10年來最佳成績；學生林軒名拿下生物奧林匹亞金牌、吳俊賢奪地球科學金牌，王淇榮則獲得資訊金牌。校長廖財固說，能有此佳績除了學生的努，也感謝教師團隊規畫完整的培訓課程。
林軒名於2021年奪下國中科學奧林匹亞金牌，還同時獲得特別獎項「理論獎」及「總成績獎」，名列世界第1。他說，高一時曾希望藉由國中科奧國手培訓的經驗，挑戰生奧殿堂，卻在全國賽失利，無緣進入生奧複賽選拔，此刻骨銘心的打擊，如落下神壇般痛心；但也讓他愈挫愈奮，反而立下破釜沈舟的決心，把握時間研讀原文書及向老師請教，在國際生物奧林匹亞競賽奪下金牌。
奪得地球科學奧林匹亞競賽金牌的吳俊賢說，從小就對星空有無限的遐想，上網查黑洞、中子星等天文知識，自行研讀高中課本和大學用書，「美麗藍色星球的字字句句，不斷在眼前流過」；到了野外，則會盡一切辦法，想要看出隱藏的秘密。除了研究科學，吳俊賢還是南一中管樂社的長號手，曾參與社團成果發表會，也曾在南一中校友管樂團第54次竹園留聲音樂會中演出。
拿下資訊奧林匹亞競賽金牌的王淇，是台大資訊工程學系新鮮人，他說，高一投入資訊培訓，也愛上演算法，從題目的條件中尋找性質並從中觀察，構思最終的解決方法，過程不僅有趣且有成就感。
指導老師郭銘峰形容王淇積極、勇於嘗試、努力不懈，做任何事之前，都會有系統的計畫、歸納分析，不論過程中遭遇挫折或失敗，總是全力以赴去嘗試，就算失敗了也能從中累積經驗。他今年透過個人申請管道錄取台大資訊工程學系，是大學新鮮人。
南一中校長廖財固表示，10年來，南一中在數理國際奧林匹亞最佳成績為2013年及2016年的2金1銀，今年勇奪3金，是10年來最佳成績。他感謝學生的努力，以及教師團隊規畫完整的培訓課程，耐心陪伴，辛勤指導學生挑戰自我；也感謝中華民國校友總會大力贊助10年卓越計畫，校友獎學基金會與家長會提供獎學金，成為師生最堅強的後盾。
廖財固說，南一中校友獎學基金會於去年通過全國暨國際賽獎勵辦法，國際奧林匹亞金牌選手可獲得5萬元獎學金，基金會榮譽董事長卓永崇、董事長謝欽澤已在日前頒獎給林軒名、吳俊賢，以及指導老師林靜吟、施怡如，另王淇及指導老師高英耀等回國後再頒獎。
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