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營養午餐備用菜品運用率低 這國小用這招降低剩食問題

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁紅瓦厝國小營養午餐提供900名師生用餐，每天三菜一湯。校方都會請團膳業者多準備30人份的餐點，供吃不夠的學生前往夾取、或發現班內菜品有問題時就能立即替換。記者李文德／攝影
歸仁紅瓦厝國小營養午餐提供900名師生用餐，每天三菜一湯。校方都會請團膳業者多準備30人份的餐點，供吃不夠的學生前往夾取、或發現班內菜品有問題時就能立即替換。記者李文德／攝影

校園營養午餐的備用料理，通常做為學生吃不夠時可以前往夾取，或者菜品有狀況就能替換的作用。不過運用到備用菜品的機率少之又少，午餐過後這些剩餘的料理如何處理就成為問題。台南歸仁紅瓦厝國小半年前開始，與歸仁基督長老教會食物銀行合作。每當午餐過後，教會將備用料理載回使用，供應區內需要幫助的自強家庭或課輔班成員，降低剩食問題。

歸仁紅瓦厝國小營養午餐提供900名師生用餐，每天三菜一湯。校方都會請團膳業者多準備30人份的餐點，供吃不夠的學生前往夾取、或發現班內菜品有問題時就能立即替換。不過每天使用備用料理的機率不高，午休時間後這些備用料理如何處置又不浪費就顯得重要。

輔導主任許耿肇說，其實校方為了減少午餐剩食的問題，絞盡腦汁。但「如何有意義？又不會浪費食物」就成為焦點。因緣際會下，與歸仁基督長老教會認識，且得知教會有食物銀行的經營，並希望有熟食的餐點，馬上就與他們合作。

教會牧師李盈賢說，每天大約12點40分左右就會到校，將料理載回教會。首先會將食物冷藏、冷凍確保食材不餿掉，下午3點就會請志工媽媽加熱，有時還會再增加點量販超市提供的食材，重新烹煮一道美味料理。

李盈賢表示，這些料理會打包成餐盒送到教會關懷的自強家庭之外，也會提供給課後輔導班的學生晚餐使用。每天載回的食材都會運用完畢，真正解決剩食問題。迄今為止共有50名需要幫助的弱勢戶或學生受惠。

歸仁基督長老教會發起食物銀行計畫，每天大約12點40分左右就會到紅瓦厝國小，將備用料理載回。每天下午3點就會請志工媽媽加熱，有時還會再增加點量販超市提供的食材重新烹煮一道美味料理。記者李文德／攝影
歸仁基督長老教會發起食物銀行計畫，每天大約12點40分左右就會到紅瓦厝國小，將備用料理載回。每天下午3點就會請志工媽媽加熱，有時還會再增加點量販超市提供的食材重新烹煮一道美味料理。記者李文德／攝影
歸仁紅瓦厝國小營養午餐提供900名師生用餐，每天三菜一湯。校方都會請團膳業者多準備30人份的餐點，供吃不夠的學生前往夾取、或發現班內菜品有問題時就能立即替換。記者李文德／攝影
歸仁紅瓦厝國小營養午餐提供900名師生用餐，每天三菜一湯。校方都會請團膳業者多準備30人份的餐點，供吃不夠的學生前往夾取、或發現班內菜品有問題時就能立即替換。記者李文德／攝影

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食材 剩食 食物銀行 營養午餐

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