營養午餐備用菜品運用率低 這國小用這招降低剩食問題

校園營養午餐的備用料理，通常做為學生吃不夠時可以前往夾取，或者菜品有狀況就能替換的作用。不過運用到備用菜品的機率少之又少，午餐過後這些剩餘的料理如何處理就成為問題。台南歸仁紅瓦厝國小半年前開始，與歸仁基督長老教會食物銀行合作。每當午餐過後，教會將備用料理載回使用，供應區內需要幫助的自強家庭或課輔班成員，降低剩食問題。

歸仁紅瓦厝國小營養午餐提供900名師生用餐，每天三菜一湯。校方都會請團膳業者多準備30人份的餐點，供吃不夠的學生前往夾取、或發現班內菜品有問題時就能立即替換。不過每天使用備用料理的機率不高，午休時間後這些備用料理如何處置又不浪費就顯得重要。

輔導主任許耿肇說，其實校方為了減少午餐剩食的問題，絞盡腦汁。但「如何有意義？又不會浪費食物」就成為焦點。因緣際會下，與歸仁基督長老教會認識，且得知教會有食物銀行的經營，並希望有熟食的餐點，馬上就與他們合作。

教會牧師李盈賢說，每天大約12點40分左右就會到校，將料理載回教會。首先會將食物冷藏、冷凍確保食材不餿掉，下午3點就會請志工媽媽加熱，有時還會再增加點量販超市提供的食材，重新烹煮一道美味料理。