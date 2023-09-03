桃園青埔僅1國中 地方連署籲擴建
桃園市青埔特區近年發展迅速，移入人口眾多，但特區僅有1所國中，招收學生有限，地方家長憂心孩子國小畢業無法銜接，因總量管制須跨區就讀，近日發起連署希望政府擴建校舍與新建其他學校；對此，桃園市教育局表示已有短、中、長期計畫，最終目標是新建其他學校。
青埔國中共有36班，每個年級12班，每班最多33名學生。學校家長會長李詠芳表示，以明年入學人數初估，周邊7所小學就讀人口就達到344人，再加上學區外學生及未來搬遷進青埔的家庭，推估會有430名學生，已超過396人限額。
李永芳說，目前迫在眉睫危機為自113學年起，原有普通班教室將不敷使用，勢必將原有專科教室變更為普通教室，將嚴重影響學生上課品質，因此希望透過連署，加速新建校舍。
青埔國中校長鍾雯豐表示，近2年一直都有跟教育局討論新建校舍問題，不過是否建新校舍，要看教育局的通盤考量。
教育局表示，短期青埔國中將實施總量管制，落實居住事實資格就讀審查，減少越區就讀情形。另外，今年借給青園國小的7間教室返還後，也能稍微紓解明後年的增班需求。
中期計劃方面，目前已啟動新建教室工程，預計增建20至30間教室，2、3年後完工可應付屆時增班所需。長期則是規畫新建第2所國中，不過目前所餘校地均為國小用地，有待都市計畫變更為國中用地，都市計畫變更與建設期程預計118學年度之前完成。
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