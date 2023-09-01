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從體保生到獲卓越領導獎 青山國小校長勉學生「不到終點不放棄」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉青山國小校長曾昱山，榮獲教育部112年度校長領導卓越獎。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青山國小校長曾昱山，榮獲教育部112年度校長領導卓越獎。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉青山國小是所不到百人部落型國小，校長47曾昱山從事教職24年，當年以體保公費生，專長三級跳遠，錄取屏東師範學校體育系，他深知閱讀力量，7年前首次派任校長到青山國小，近年接連帶領學校獲閱讀磐石學校、教育部本土教育貢獻獎團體獎，今年還獲教育部頒發校長領導卓越獎，他勉勵學子們，「不到終點不輕易放棄」。

曾昱山是在都會長大原住民，國小念屏師附小、中正國中、屏師體育系，之後派任到台東池上福原國小2年，接著到三地門鄉地磨兒國小，從老師、組長、主任，考上校長後，首任到青山國小，他不斷進修取得博士學位。

曾昱山的父親是警察排灣族，母親是魯凱族，他說，經營學校希望以排灣族家屋概念，營造學校有家氛圍，校園處處有學習場域，以青山壯闊、扎根溯源、同心協力、跨越CAVAK（青山部落名稱）四大主軸經營學校。

三地門鄉青山國小是典型部落型學校，排灣族為主，學校人數不到百人，國小51人、幼兒園10人。青山國小校門口，有著6顆大型琉璃珠裝飾，曾昱山跟學生們分享，「你們就是第七顆琉璃珠」，七象徵的是完美，在學校教育文化學習帶領下，學校就像陶壺孕育母體，學生在校園環境認識文化。

曾昱山說，「建立在地情感的教育，讓孩子有感，生命就有力量」，以山川、自然、土地、文化為基礎，引領學校打造優質的學習環境，將在地文化融入課程，讓學生從山水間汲取智慧，成為終身學習者。

曾昱山說，課程規畫重視民族文化領域，將文化課程融入探索、閱讀、科創等，培養學生美感情懷、邏輯思考、創造與解決問題能力，讓學生有自信，之後願意回饋部落，讓學校教育文化，在每一代扎根。

曾昱山念體育系，體保公費專長是三級跳遠，他勉勵練體育學生們，「沒有到終點前不要放棄」，每次比賽都要認真看待，參與比賽前預備很重要，要能用心學習，思考如何讓自己進步，「不要忘記持續閱讀」，書本的力量無窮。

獲教育部頒發的校長卓越領導獎，曾昱山說，要感謝團隊們努力。屏縣政府教育處長楊英雪說，校長曾昱山積極推動原民教育，為屏東縣的全民原教作出卓越貢獻，期待校長夥伴們以創新理念和領導，推動屏東教育發展，讓屏東的孩子在豐富、多元與創新的學習環境中茁壯成長。

屏東縣三地門鄉青山國小校長曾昱山，榮獲教育部112年度校長領導卓越獎。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青山國小校長曾昱山，榮獲教育部112年度校長領導卓越獎。記者劉星君／攝影

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屏東縣 體育 排灣族

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