國小開學日 多校新生入學僅１人

昨天開學日，高屏澎東多所學校新生僅個位數，甚至只有1人，高雄市新生2萬761人，較去年減少1002人，有42所學校新生10人以下，杉林區集來國小新生僅1人；台東縣北源國小及新武分校新生掛零，另有月眉等5校僅1人；澎湖縣離島將軍、望安、鳥嶼國小都僅1人入學，虎井等3校新生掛零，虎井國小全校僅剩2名六年級生，學生畢業後若無新生將暫時停辦。

高雄市昨天除桃源區外，其餘都正常開學，各國小都出巧思迎接新生入校，國小新生10人以下有42校，最少的是杉林區集來國小，新生只有1人。集來國小校長林國隆表示，今年國小新生1人已順利報到，全校14名學生課程安排都依規定，會顧及受教權。

高市教育局表示，為維護偏鄉學生學習權益，積極增置偏鄉教師人力，優先補助專案計畫，充實教學人力、合理員額編制、增置行政人力、辦理藝術深耕、補助交通費、結合教育優先區等。並鼓勵發展在地學校課程，像巴楠花部落國中小等5所偏鄉實驗學校，都結合傳統文化發展創新在地課程。

屏東縣今年度有60所學校小一人數不到10人，全縣逾3成國小新生是個位數，新生最少人數是2人，包括牡丹鄉高士國小牡林分校等4校，高士國小校長陳宏圖說，學校針對生活、體育等領域採混齡教學，國語、數學等主科除外。

台東縣去年小一新生有1703人，今年減至1511人，比去年少192人。其中北源國小及新武分校新生掛零，另有月眉、振興分校、樟原國小、新化分校、利稻分校等5校新生僅1人；教育處長蔡美瑤說，現階段沒有裁併或裁撤規畫，考量學生缺少同儕學習刺激，採用混齡或跨校教學因應。

澎湖縣37所國中小共607名新生，其中離島虎井、竹灣與花嶼國小新生掛零，虎井國小校長劉怡芬說，在校友支持下祭出外縣市學生就讀，上課期間3餐免費，1學年提供5趟返台或家長探視機票，鼓勵鄉親將小孩送回虎井就讀，但沒人報名。

澎湖縣教育處代處長林長安說，離島學校原則上不整併、不廢校，因為廢校對當地社區發展衝擊很大，至於馬公本島交通便利但人數少的學校將通盤考量檢討。另虎井國小若明年沒學生會暫時停辦，將來若有學生可隨時恢復。