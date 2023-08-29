明天開學 桃園2國小僅1新生

桃園國中小學112學年度新學期30日開學，復興區光華國小、大園區沙崙國小新生都僅1人，明年即將廢校的大園區圳頭、陳康、后厝國小新生也都不到10人，引發關切。市府教育局強調，將全力協助光華國小轉型實驗學校，大園區4校雖然將廢，但學生權益絕不受損。

光華國小新學期新生1人、附設幼兒園新生2人，全校學生共15人、幼兒園8人，明天開學將提供新生泰雅族原住民服飾，全校集會介紹、送禮歡迎唯一新生。

校長黃進成表示，當地就業機會少，新興部落的年輕家長謀生不易，使得人口外移嚴重，造成學生人數少，為鼓勵年輕人返回部落，校方拜訪走動聯繫，結合教會及向上級爭取打造「部落廚房」，爭取產業落腳，讓年輕人回流在地就業發展，孩子也能就地入學。

校方也向教育局申請轉型實驗小學，未來可提供孩子課後免費輔導，包括學鋼琴、畫畫等才藝，不必到外面花錢學，另開發特色課程。

教育局表示，光華國小是以形塑泰雅文化和現代社會泰雅之子為教育理念的學校，規畫課程以發展民族教育與跨領域「STEAM藝術課程」最特別，並受原住民族教育法保障，即使新生掛零也不會整併或廢校，教育局會輔導明年轉型實驗小學，以利未來課程招生，並突破現有法規課程時數限制，聘耆老授課和發展特色課程。

至於明年將因桃園航空城計畫開發廢校的大園區沙崙、圳頭、陳康和后厝國小新生，沙崙也僅1人，圳頭3人、陳康4人、后厝5人，議員徐其萬、游吾和多次要求市府做好配套，教育局昨強調，4校新生數銳減在預期中，最後1年仍會堅持教學品質，由於周遭住戶幾已搬遷，更會加強校園安全。

教育局說，依家長搬遷地點，預計學生明年將分別轉學到大園區潮音國小和蘆竹區大竹國小，雖然母校消失，但學習絕不中斷。