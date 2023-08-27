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被爆群組關說入學 議員喊冤

聯合報／ 記者林佳彣趙宥寧／台北報導
北市議員郭昭巖前晚9點多，再度傳訊息關切一件就學的選民服務，同時不忘提醒校長回覆稍早的活動邀請。圖／讀者提供
北市議員郭昭巖前晚9點多，再度傳訊息關切一件就學的選民服務，同時不忘提醒校長回覆稍早的活動邀請。圖／讀者提供

8月30日即將開學，聯合報獲讀者投訴，國民黨北市議員郭昭巖在LINE群組指揮各級校長，更出現「關說入學」，連她辦活動都得出席，有苦主大嘆，沒回訊息怕得罪，大家都知道「這就是江湖」。郭昭巖喊冤，強調學童案「不是關說，是關心」，也有校長緩頰說，稱讚郭是關心學校校務發展、孩子教育的議員

郭昭巖將中正、萬華區國小、國中、高中校長拉進名為「朝陽教育萬華體育會體育推展校長群組」，北市教育局府會聯絡人也在其中，成員一共30多人。

郭昭巖前晚8點多在該群組分享，擔任台北市萬華區體育會理事長所舉辦舞蹈嘉年華會的電子邀請卡，邀各位校長蒞臨。1個多小時後，她又傳訊息關切一件就學的選民服務，秀出附有學童個資的選民服務記錄表，「請問聯絡人和該校長，上次有交辦，這件事處理狀況如何？」同時不忘提醒校長回覆稍早的活動邀請。

該群組一路到深夜11點，陸續都有校長回報「收到，謝謝議座」、「收到，感謝議座邀請」、「收到邀請卡，謝謝議座」等，至少逾半數學校積極回應。

投訴人指出，只要選區有任何事情，郭昭巖就直接在群組指揮學校，現在還出現要關說、安置學生入校，更把孩子個資傳到這個群組，並點名校長處理，公然出現「關說入學」。

另一名同在群組的校長則苦笑，議員在群組發邀請函，儘管已經是深夜，仍有不少校長積極回覆，就怕沒回訊息會得罪議員，未來日子就難過了。

「是關心，怎麼會是關說呢？」郭昭巖喊冤，學童父親罹癌無法工作、經濟困難，無法繼續讀私校，透過里長盼她協助請教育局讓該童轉學他校就讀，加上快要開學，希望市府趕快幫忙。

郭昭巖回應，LINE好友已達上限，新校長無法加她好友，因此成立群組，藉此方便與各方聯繫、公布事情，會在群組發電子邀請卡，請大家回覆是因場地限制，需計算出席人數，不來也沒關係，「如果打擾到大家，我很抱歉，請大家見諒」。

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郭昭巖 關說 議員

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