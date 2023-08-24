乳肉國小？4字校名掛門口「校友也看嘸」 網見正解笑翻：回不去了
一名網友在臉書社團「葉曉梅私房小吃」曬出照片，只見事件主角似乎是一所位在台中市的國小，大大的4字校名就掛在其校門口，卻讓她疑惑寫道「怎麼看都覺得是『乳肉國小』」，隨即掀起熱議，也讓大家爭相討論，究竟正解為何。
貼文一出，不少在地人紛紛跳出來解答，原來這所小學是坐落於台中市西屯區的「永安國小」，「這是我爸、我、我兩個孩子的母校…永安國小」、「真的是永安國小」、「我兒子、女兒的母校」、「永安國小~我的母校」。
有內行網友則指出，掛在校門口的校名是採「隸書」字體；從另一個角度來看，掛在校園中的版本，則是較能一目了然的「楷書」字體，證實大家傳聞中的「乳肉國小」真的是永安國小。
然而不少人抱怨，這字體真的讓人「看攏嘸」，「我的母校，我怎看不出來」、「學校門面字體要清楚明顯」、「書法古字，這種招牌字應以大眾看得懂為優先，不宜太藝術化」；不過也有網友開玩笑道，「看完就回不去了」、「會變打卡景點唷，要拍要快，不然改天一定會被換掉變正體字」。
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