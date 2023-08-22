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企業贊助街友打掃雙溪高中 學校現烤招牌披薩犒賞

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
企業贊助街友打掃校園讓雙溪高中校園煥然一新，完成新學年開學的準備工作。 圖／觀天下有線電視提供
企業贊助街友打掃校園讓雙溪高中校園煥然一新，完成新學年開學的準備工作。 圖／觀天下有線電視提供

由作家林立青創立的「友洗社創」，今(22)日將清洗列車開往雙溪高中，協助學校清洗校園及除草，透過企業贊助街友打掃校園讓雙溪高中校園煥然一新，完成新學年開學的準備工作，雙溪高中為了感謝這群用勞力重返社會的朋友們，特別端出學校現烤的招牌披薩犒賞他們，並且祝福大家情人節快樂。

友洗社創公司，自成立以來聘僱街友從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，協助他們學習技能，最終能回歸社會。剛開始是由認識的企業或個人贊助經費，再將街友們帶到各機關學校進行請掃工作，之後林立青的構想獲得許多固定的贊助單位捐助，因此可以更為固定的提供有需求的單位再通過申請之後即可以獲得服務。

雙溪高中校長葉俊士表示，學校因為學區地理位置較易潮濕，地面容易卡汙及濕滑，且因為少子化影響幾乎派不出人力進行地板清洗，增加了學生滑跤受傷的機會，雖然學校配有高壓清洗機，但是操場大片地板的汙泥仍無法徹底解決，還好獲得友洗社創首肯願意到校協助，讓學校可以在開學前完成整個清潔工作，學生也能在更乾淨安全的校園學習。

陪同街友朋友一起來校進行清掃的悠惜關懷協會常務理事徐嘉鴻也表示，希望藉由友洗社創的運作模式，協助解決社會問題。街友工作所得的1/4要儲存，慢慢有了存款建立自信心。公司則會運用收入添購新設備，提升工作效率。透過這須善的循環模式，一方面讓街友藉由打掃校園，建立自信心，更有機會重返社會。學生除了有更潔淨的校園，對街友的生活也會多一層認知。

今天適逢七夕情人節，雙溪高中特別準備窯烤披薩及精美冰點招待友洗的朋友們，除了表達感謝之外，也溫暖洗友們的心。

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街友 雙溪高中

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