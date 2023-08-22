將四季紅、雨夜花融入表演 北市學校樂團榮獲歐洲國際賽金獎

台北市敦化國中弦樂團、私立復興實中弦樂團及國小部合唱團約110人，7月初參加維也納國際青少年音樂節，將樂器結合台灣特色歌曲，成功打動評審，榮獲金獎殊榮，參賽同學今天到市府接受市長蔣萬安表揚，並分享過去心路歷程，有選手是首次出國參賽，雖然水土不服，但還是努力將狀態調整到最好，宣布得獎那一瞬間，大家紛紛尖叫壓力在那一刻完全釋放。

「維也納國際青少年音樂節」已舉辦15屆，本次敦化國中弦樂團以「阿里山之歌」、私立復興實驗高中國中部弦樂團以國旗歌融合四季紅、雨夜花等台灣特色曲目表演，獲得金獎、國小部合唱團以優美動人歌聲，音準精確與情感投入征服評審，也榮獲金獎。

蔣萬安今早也特別接見學生，他表示，感謝學生為台北市爭取榮耀，兩校成立樂團悠久，這次將台灣的歌謠改編，讓全世界聽到，加深對台灣印象，他期許所有同學，持續努力朝自己夢想邁進。

參賽選手復興實中國小部合唱團陳弈潔表示，出國比賽真的很緊張，到了維也納還一度發燒差點不能上場比賽，最後吃完藥順利退燒，比完賽那一個真的很開心，宣布獲得第一名大家都大聲尖叫，一切努力都有收穫完全釋放。

復興實中國中部弦樂團林哲寬說，下飛機後就馬上加緊練習，到了比賽前還是有點小緊張，不過看到同學們彼此互相打氣，自己心中也舒緩不少，在國際舞台表演台灣曲目也很難忘，會很珍惜這段拉小提琴時光。