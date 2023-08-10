與市長合影！陳其邁滿足模範畢業生動漫擺拍、拳擊圓夢
高雄市教育局今天在社教館舉辦「模範生、畢業生與市長合影」最終場，獅甲國中模範生宋侑霖以最愛動漫「JOJO的奇妙冒險」擺出魔性姿勢「JOJO立」，請市長一起擺拍；小港國中模範生江秉蓉戴著拳擊手套，請市長見證她的拳擊夢；補校學生謝燕慧罹患淋巴癌第三期，還是努力完成國中學業。
獅甲國中模範生宋侑霖最愛動漫「JOJO的奇妙冒險」，今天特別擺出魔性姿勢「JOJO立」與陳其邁市長合影，並請市長一起擺拍。他說，平常最喜歡看漫畫還有釣魚，已考上新興高中將成為高一新鮮人，希望與市長合影將他最喜歡的動漫、和國中時記憶，一起拍進相片裡。
小港國中模範生江秉蓉長相秀氣，從外型看不出是一個拳擊的練家子，國中進入體育班拳擊隊，一旦戴上拳擊手套就能展現她的氣勢。為了突破拳擊選手外型上的劣勢，在學期間她自我要求加強訓練，競賽成績自國一就突飛猛進，也爭取到高雄市全中運代表資格。
小港國中補校學生謝燕慧，3年前剛入學意外發現自己罹患淋巴癌第三期。在學期間學業、化療兩頭燒，超乎想像的痛苦，讓她幾度想放棄學業。但在學校主任、老師還有同學們的鼓勵與關心，咬牙堅持完成三年的國中課程，她還希望繼續完成高中學業。今年65歲的她說，很高興與陳其邁市長合影，要為自己求學生涯留下最美的記憶。
模範生黃筠晴也是小港國中體育班國武術隊，只要手持「響劍」站上比賽場地，就展露女俠氣勢。她在學業成績上，秉持「拳打千遍、身法自現」的道理，期許人生邁向文武雙全，發光發熱。
中芸國小模範生代表「小巨人」陳德諺，身高雖然不及150公分，但人小志氣高，在手球場成為球隊獲勝的關鍵人物。
成功特教學校林立祥是市長獎也是模範生代表，自高一入學就是老師與同學們的最佳幫手，總是使命必達。高一時他常沉默不語，在家人與老師們鼓勵與訓練下，他學會主動做家事、協助家人買餐點，假日還能帶著媽媽搭乘捷運趴趴走。畢業後他最大心願，能外出工作賺錢貼補家庭開銷。高雄特教學校高職部畢業生蘇義鴻，多次代表學校參加特奧直排輪與田徑比賽，都能獲得好成績。
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