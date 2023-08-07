高市國中生研究沖積扇 提防災策略
2021年盧碧颱風造成荖濃溪上游明霸克露橋被土石流沖垮，在玉穗溪河口形成壯觀沖積扇，高雄市陽明國中學生施子閎、趙翊安與黃子倢多次實地調查與模擬，針對該區土石流等災害提出防災策略，以「扇扇『模』法師－探討影響沖積扇外形的環境因素」，獲全國科展國中組地球科學科第三名。
沖積扇是台灣高山地區常見地形，當河川流至山麓時坡度減緩、流速降低，導致水流搬運力降低，產生砂石堆積現象，這些堆積所形成的扇狀地形就稱沖積扇，因地勢較平坦區域也分布許多聚落，每逢颱風來襲，上游大量土石、砂礫將對沖積扇地區造成生命或財產損失。
施子閎說明，2021年盧碧颱風造成荖濃溪上游明霸克露橋被土石流沖垮，並在玉穗溪河口形成壯觀的沖積扇，他與同學們看到沖積扇報導後，便查閱各種文獻，進行討論，確定研究方向。
趙翊安說，師長帶領走訪荖濃溪上游踏查不同沖積扇，以荖濃溪、玉穗溪河道做為模擬依據，進行實驗設計，探討支流坡度、主流坡度、降雨強度、降雨時間以及沉積物的顆粒大小比例，對沖積扇形成的影響。
黃子倢說，根據研究結果提出防災策略，包括依不同環境因子畫定合理受災範圍，橋梁設計應考慮未來土石可能堆積高度，居住在古老沖積扇區域必須遠離扇頂、遠離河道、遠離扇端。
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