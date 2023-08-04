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嘉市首度出版客語繪本發表 作為國小課程補充教材

中央社／ 嘉義市4日電

嘉義蘭潭國中結合嘉義市客家文化協會資源，首度為學子編寫「學客話，快樂遶嘉義」繪本，今天辦理新書發表會，由市長黃敏惠親自在會中發表，作為國小客語課程的補充教材。

黃敏惠致詞表示，鄉土語言教學目的遠非僅限於一種語言的傳承，而是融入課程，深化對在地文化認識。過去在前校長莊裕庭帶領下，蘭潭國中積極推動這樣的教育，並由現任校長陳建銘接任，今天的新書發表會取得相當成功成果。

黃敏惠指出，「學客話、快樂遶嘉義」客語繪本，是嘉義市政府首度出版的客語繪本，內容以客家文化、信仰、家庭生活親子互動為主題，透過在地客家鄉親的生活情境，來編寫繪本故事，教導學生客語正確用法讀法，幫助學生在生活情境中學習客語，成為最具生活實用客語繪本。

嘉義市教育處長林立生表示，這本客語繪本插畫透過客家詩歌，呈現祖孫相處、養兒育女、朋友情誼的細節，也讓師生在家庭餐桌文化中，了解優良傳統客家精神。這一幕幕溫馨畫面，傳承了客家感恩惜福，共好相扶持的價值觀。

莊裕庭指出，客語繪本特別邀請客家協會理事、也是蘭潭國小輔導室主任呂秀英與苗栗縣鶴岡國中主任黃美貞，錄製數位朗讀示範錄音檔案，並放置於網路影音平台，只要掃瞄版權頁中的QR-Code，就能連結錄音檔，透過手機、平板或電腦線上聆聽，進行自主數位學習，讓學生及家長學習客語更輕鬆。

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