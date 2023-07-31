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退場學校二成安置學生休退學 寵物美容系學生放棄築夢改當作業員

宣誓典禮前一天喊卡 復興高中校長因身體因素無法接任

中央社／ 台北31日電
北市復興高中。記者雷光涵/攝影
北市復興高中。記者雷光涵/攝影

北市112學年度校（園）長布達、宣誓及交接典禮明天登場，教育局表示，原欲接任復興高中的校長表明因身體因素無法接任；北市府將徵詢行政職經驗的資深教師代理校長。

台北市教育局今天以文字表示，原欲接任復興高中的校長，今天親拿書面報告至教育局，表明因身體因素無法接任校長。

教育局說，這兩天將儘速從校內徵詢具有行政職經驗的資深教師代理校長，為期1年，預計明年4、5月進行新任校長遴選作業。

教育局強調，原本校長遴選過程並無爭議，一切依照校長遴選流程辦理遴選作業；駐區督學將於本週都會至校內協助校方行政作業，穩定校內行政。

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教育局 校長遴選 北市

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