宣誓典禮前一天喊卡 復興高中校長因身體因素無法接任
北市112學年度校（園）長布達、宣誓及交接典禮明天登場，教育局表示，原欲接任復興高中的校長表明因身體因素無法接任；北市府將徵詢行政職經驗的資深教師代理校長。
台北市教育局今天以文字表示，原欲接任復興高中的校長，今天親拿書面報告至教育局，表明因身體因素無法接任校長。
教育局說，這兩天將儘速從校內徵詢具有行政職經驗的資深教師代理校長，為期1年，預計明年4、5月進行新任校長遴選作業。
教育局強調，原本校長遴選過程並無爭議，一切依照校長遴選流程辦理遴選作業；駐區督學將於本週都會至校內協助校方行政作業，穩定校內行政。
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