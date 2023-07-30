雄中校園也有「台大之寶」卻藏1特殊細節 校友驚：處處是歷史

高雄中學前身為「高雄州立高雄中學校」，於1922年日治時期創立，除了校內的最早建築「紅樓」為人所知，校園各處細節也展現當代建築特色。高雄中學臉書粉絲專頁分享，原來潛藏在雄中第一棟樓玄關正面的牆上，也藏有1920年代的重要建築特色。

雄中臉書粉絲專頁解釋，「十三溝面磚」被稱為台大之寶，據李乾朗《臺灣古建築圖解事典》記載，此類陶質面磚於1920年代末由北投窯廠所生產，釉色有褐色、綠色、橄欖綠等多種。由於當時國防色盛行，為避免反光在表面作凹凸摺線，約有十三道溝痕，因此命名。

而相似的面磚有七溝、九溝等製品，也有故意做成高低不平的質感，其作用相同。非常特別的是，雄中校園內的面磚卻有「18道溝痕」，更是「一體成形」的訂製品，在轉彎處都特別製作圓形轉折，雄中臉書粉絲專頁也喊話，「有機會到台大，可以仔細看一下和雄中第一棟有何不同」。

貼文一出，隨即引來網友、校友們讚嘆，「重點，經歷100年後面磚保持的那麼良好，真的很不簡單，當時的工藝堅固耐用值得深思」、「母校百年處處是台灣歷史，以前唸的時候都不知道」、「1920年代就有客製化服務了」、「二戰時的日治台灣建築大多貼這磚，十二溝+左右半溝」、「感謝作者的分享，進出多次校園竟然不知道處處是寶藏。下次一定要好好的去探索一下」、「當年在校時渾然不知，但還記得紅磚校舍」。