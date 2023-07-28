中颱杜蘇芮風超大 臨海鼻頭國小校園受損營隊取消

受到中颱杜蘇芮外圍環流影響，新北市瑞芳區鼻頭國小因臨海受風面，所以風真的超大，因此校方這兩天也緊急先取消暑期的史懷哲營隊，老師也改採線上辦公，校長李延昌坐鎮學校，因為強風導致校園有多處受損，不過還好大家都平安。

在颱風來襲前，校門口被緊緊的綑綁住，該固定的物品一個都不遺漏，瑞芳區鼻頭國小每到東北季風總是風強雨驟，學校早已身經百戰，因此這次颱風來前就早已做好準備，但是強風還是將校園的部分建築吹落，校長這兩天依然鎮守學校，走在操場上都差點走不太動，可見風勢有多大。

鼻頭國小校長李延昌說，因為預期颱風外圍環流影響，事前就做好防颱準備，但風勢比預期還來的大，為了師生安全考量，原本的史懷哲營隊這兩天取消，行政人員在安全考量下可採線上上班。