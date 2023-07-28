海外青年英語夏令營好好玩 瑞芳國中學子樂在其中

瑞芳國中因疫情停辦兩年的「海外青年英語服務夏令營」，今年暑假再度重磅回歸，來自世界各地的海外青年，設計多元的跨領域課程和運用科技產品教學，有實境密室、英語有聲繪本與小劇場、短影音時代的來臨探索活動，讓偏鄉孩子的暑假生活，比你想像得更豐富。

學校開辦兩週「海外青年英語服務夏令營」，由校內教師帶領五位海外青年、五位畢業學長攜手舉辦。經過緊密備課、受訓，迎接校內七、八、九年級共36位學生。五位海外青年分別來自義大利及美國，而五位瑞芳國中畢業的學長，王稚樺、黃柏凱、謝京宸、黃子謙、林俊廷也全程擔任助教。

瑞芳國中校長王綠琳表示，今年24國，640位海外青年教師，全國近百所中小學偏鄉型學校參與此計畫，全國約近四千位學生受益。更難能可貴是，新北市東北角瑞芳區就有欽賢國中與瑞芳國中，兩所偏遠型學校都榮獲核定辦理，瑞芳區國中部孩子的大福氣。

學校教師的教育熱忱，是活動成功的主因，同時邀請畢業學長姐返校與教師群共創課程，讓內容更契合國中孩子的需要。教師們嘗試跨領域的課程設計，故結合英語、童軍、藝文、社會領域，設計出實境密室、英語有聲繪本與小劇場、短影音時代的來臨探索活動，讓孩子從做中學增強自信心，也連帶提升學習英文的動機。