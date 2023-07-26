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苗栗縣國中小校長遴選作業完成 21校有異動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府教育處已完成全縣中小學校長遴選作業，8月1日將在苗栗市啟文國小舉辦交接典禮。聯合報資料照片
苗栗縣政府教育處已完成全縣中小學校長遴選作業，8月1日將在苗栗市啟文國小舉辦交接典禮。聯合報資料照片

苗栗縣中小學校長遴選作業已全數完成，共有21校遴選出新任校長，另有12所國小校長獲得連任，縣府8月1日將在苗栗市啟文國小舉辦交接典禮。

112學年度新任校長部分，縣立高中及國中共7校，分別是苑裡高中吳俊秀、照南國中湯秀琴、苗栗國中陳俞攸、烏眉國中徐曉雲、西湖國中龔任俠、南湖國中李隆華、啟新國中杜思慧。

國小新任校長有14位，分別是通霄國小張傳源、尖山國小彭鴻原、僑成國小邱慧玲、山腳國小黃君婷、大湖國小巫玉美、南湖國小劉陞華、成功國小邱國禎、龍坑國小黃俊杰、南河國小黃善華、豐林國小曾慶寧、明德國小彭國楨、同光國小李鴻明、中山國小鄧竹景、坪林國小藍曉萍。

遴選獲連任的共有12位國小校長，分別是竹南國小陳韋旭、大同國小巫明璋、福星國小許明峯、大埔國小徐臻輝、竹興國小鍾政洋、僑育國小李雯琪、鶴岡國小羅明中、仁愛國小伍炳勳、南埔國小林緯志、獅潭國小吳素玲、東興國小陳亭儒、景山國小陳玫杏。

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