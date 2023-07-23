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每天逾12小時集訓！建中樂旗聯隊傳捷報 奪世界亞軍興奮尖叫

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影／每天逾12小時集訓！建中樂旗聯隊傳捷報 奪世界亞軍興奮尖叫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
建國中學樂旗聯隊日前赴往美參加世界盃行進樂隊大賽，今天傳出捷報，奪下世界盃行進樂隊大賽亞軍。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
建國中學樂旗聯隊日前赴往美參加世界盃行進樂隊大賽，今天傳出捷報，奪下世界盃行進樂隊大賽亞軍。圖／建中樂旗隊家長後援會提供

建國中學樂旗聯隊日前赴美參加世界盃行進樂隊大賽，今天傳出好消息，奪下2023世界盃行進樂隊大賽亞軍、榮譽金獎、最佳旗隊冠軍等殊榮，校方表示，出國比賽前學生每天練習超過12小時，宣布得獎那一刻，台上後援會興奮尖叫，揮舞國旗，還有家長感動到流淚。蔡英文總統在第一時間賀電祝賀這群「台灣之光」，選手們預計29日清晨5點返抵國門。

建中樂旗聯隊由44名建中學生及北一女中、景美女中等17校共70名學生組成，建中秘書鄧書華表示，在年初開始招募後，在3月全國音樂比賽結束後就緊鑼密鼓的練習，期末考後每天練超過12小時，直到16日啟程前往美國西維吉尼亞州，參與2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships）。

鄧書華說，表演學生很辛苦，除了要克服時差問題，比賽住的地方是學校宿舍，只有提供床、床墊，床單跟枕頭都沒有，也沒有冷氣，環境很刻苦，不過學生即使進入總決賽，也不敢輕易放鬆，中午12點多預賽比完仍練習到晚間快10點才休息。

本屆比賽有來自包含加拿大、美國、德國等13個國家19支樂旗隊參賽，建中樂旗隊是此次世界盃行進樂隊大賽中唯一來自台灣的隊伍，表演主題為「Home ls Where the Heart ls家，是心之所在」，總決賽前，建中樂旗隊教練陳巍中也在上場前凝聚鼓舞團隊，引導學生們用展現強烈的團隊感及全神貫注融合為一的心，來詮釋這首別具意義的演出曲目。

建中樂旗隊家長後援會說，樂旗隊不論是從整體音樂性或是表演藝術呈現，都呈現完美演出，演出完畢現場觀眾也紛紛起身給與掌聲，最終獲得「榮譽金獎（Gold with Honors）」，以隊史最高分95.861，與加拿大的冠軍隊伍僅有1分之差。

建中樂旗聯隊同時獲得「最佳旗隊（Best Auxiliary）」第一名，指揮何浩星也獲得「最佳指揮（Best Drum Major）」第二名，此外，同一天中午所舉行的「街道遊行比賽（Street Parade）」中，建中樂旗聯隊也以92.333分獲得總冠軍。

建中樂旗聯隊由44名建中學生及北一女中、景美女中等17校共70名學生組成，建中秘書鄧書華表示，年初開始招募後，在3月全國音樂比賽結束就緊鑼密鼓練習。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
建中樂旗聯隊由44名建中學生及北一女中、景美女中等17校共70名學生組成，建中秘書鄧書華表示，年初開始招募後，在3月全國音樂比賽結束就緊鑼密鼓練習。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
本屆比賽共有來自包含加拿大、美國、德國等13個國家19支樂旗隊參賽，建中樂旗隊是此次世界盃行進樂隊大賽中唯一來自台灣的隊伍。圖／建中樂旗隊家長後援會提供
本屆比賽共有來自包含加拿大、美國、德國等13個國家19支樂旗隊參賽，建中樂旗隊是此次世界盃行進樂隊大賽中唯一來自台灣的隊伍。圖／建中樂旗隊家長後援會提供

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建中 景美女中 北一女

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