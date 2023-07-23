影／每天逾12小時集訓！建中樂旗聯隊傳捷報 奪世界亞軍興奮尖叫
建國中學樂旗聯隊日前赴美參加世界盃行進樂隊大賽，今天傳出好消息，奪下2023世界盃行進樂隊大賽亞軍、榮譽金獎、最佳旗隊冠軍等殊榮，校方表示，出國比賽前學生每天練習超過12小時，宣布得獎那一刻，台上後援會興奮尖叫，揮舞國旗，還有家長感動到流淚。蔡英文總統在第一時間賀電祝賀這群「台灣之光」，選手們預計29日清晨5點返抵國門。
建中樂旗聯隊由44名建中學生及北一女中、景美女中等17校共70名學生組成，建中秘書鄧書華表示，在年初開始招募後，在3月全國音樂比賽結束後就緊鑼密鼓的練習，期末考後每天練超過12小時，直到16日啟程前往美國西維吉尼亞州，參與2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships）。
鄧書華說，表演學生很辛苦，除了要克服時差問題，比賽住的地方是學校宿舍，只有提供床、床墊，床單跟枕頭都沒有，也沒有冷氣，環境很刻苦，不過學生即使進入總決賽，也不敢輕易放鬆，中午12點多預賽比完仍練習到晚間快10點才休息。
本屆比賽有來自包含加拿大、美國、德國等13個國家19支樂旗隊參賽，建中樂旗隊是此次世界盃行進樂隊大賽中唯一來自台灣的隊伍，表演主題為「Home ls Where the Heart ls家，是心之所在」，總決賽前，建中樂旗隊教練陳巍中也在上場前凝聚鼓舞團隊，引導學生們用展現強烈的團隊感及全神貫注融合為一的心，來詮釋這首別具意義的演出曲目。
建中樂旗隊家長後援會說，樂旗隊不論是從整體音樂性或是表演藝術呈現，都呈現完美演出，演出完畢現場觀眾也紛紛起身給與掌聲，最終獲得「榮譽金獎（Gold with Honors）」，以隊史最高分95.861，與加拿大的冠軍隊伍僅有1分之差。
建中樂旗聯隊同時獲得「最佳旗隊（Best Auxiliary）」第一名，指揮何浩星也獲得「最佳指揮（Best Drum Major）」第二名，此外，同一天中午所舉行的「街道遊行比賽（Street Parade）」中，建中樂旗聯隊也以92.333分獲得總冠軍。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言