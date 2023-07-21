聯合數位文創、世界和平會邀弱勢兒參觀《迪士尼動畫展》
「有米奇、米妮，還有艾莎、安娜！」，「小時候看過故事，每個角色我都認識！」宜蘭、基隆弱勢學童日前由聯合數位文創、世界和平會邀請參觀《迪士尼動畫展》，一見緍面躍出的動畫角色，贊嘆聲此起彼落，直到走出展場，學童仍意猶未盡，直呼看不過癮。
2023年是華特迪士尼動畫工作室創立100周年，百年慶典在世界各地登場。其中《迪士尼動畫展》今夏移師台灣，在中正紀念堂展出。展出的作品由華特迪士尼動畫研究圖書館授權，搭配經典動畫場景與影片，帶領觀眾了解華特迪士尼動畫工作室百年來的作品。
展場展出自1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》，到今年底將上映的動畫電影《星願》，及其它放映多部迪士尼經典動畫片段，觀眾可深入了解故事的創作概念，見證華特迪士尼先生所說，「動畫可以實現人們的所有夢想。」
暑假期間，聯合數位文創與世界和平會合作，邀請宜蘭縣頭城國小、基隆市碇內國小弱勢家庭學童到台北看展。世界和平會課輔老師林昭懿說，走進《迪士尼動畫展》，每個角色都是小朋友熟悉的動畫主角，可以生動在眼前呈現，孩子們都很興奮。
世界和平會執行長劉炳龍表示：「今年暑假，世界和平會特別安排文化之旅，帶著來自全省各縣市所服務的孩子們，藉由參訪一些文化古蹟及優質展覽，開闊孩子們的視野，增長孩子們文化藝術的知識，充實不同領域的見聞。本次特別感謝好讀周報與聯合數位文創的邀請，招待本會所服務的貧弱家庭親子參觀迪士尼動畫展，給孩子們歡樂的夏日時光，讓他們的暑假記憶中留下特別的美好回憶。」
圖／聯合數位文創提供
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