可晚半小時到校！北市景美女中取消朝會 盼學生培養自主精神

台北市景美女中將於112學年度取消朝會，原本朝會時學生須上午7時40分前到校，取消後上午8時10分前到即可。校長周寤竹說，傳達全校性事務方法很多，這段時間讓學生自主運用。

景美女中校長周寤竹告訴中央社記者，原本朝會依年級每週1次，學生須上午7時40分前到校；取消後上午8時10分前到校即可。

周寤竹指出，教育部本來就給學校蠻大彈性可決定朝會怎麼辦理，要傳達全校性事務的方式有很多，不一定要在朝會上說明，例如週五下午的週會活動時間拿來舉辦年級集會，一樣有宣導效果；取消朝會，希望這段時間讓孩子彈性運用，培養自主精神。

景美女中校務會議學生代表黃姓同學認為，根據觀察實體朝會每班到場的人數也不多，如果有要公告的重要事項或表揚學生，用班通或班週會時宣布都是更有效的替代方式。

台灣青年民主協會在臉書（Facebook）發文表示，教育部去年已修正「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，將原先每週最多2次的全校集合活動下修為「每週得實施全校集合活動至多一日」。

協會發文指出，過去學校多認為「朝會」是校方向學生傳達訊息的重要管道，利用朝會提醒學生的生活常規。但隨著傳達訊息的科技發展，學生多認為宣達資訊的效益不大。

尤其夏天溫度越來越高，台灣青年民主協會表示，學生常在朝會時中暑或感覺不舒服；不少中南部學生，在冬天空氣品質差的時候，升旗若沒戴口罩，常感覺呼吸道不舒服。⁡

台灣青年民主協會指出，許多學校在上學年降低朝會次數後，改由班導代為轉達注意事項，結果發現學校的運作也沒有因朝會次數減少而產生實際影響，更於下學期決議取消朝會。

有關朝會事宜，台灣青年民主協會表示，學生也可以在校務會議上提案，透過師生的討論「是否減少朝會次數或取消朝會」，只要凝聚足夠共識，就有可能找到校方與學生都能接受「取代朝會」的方案。