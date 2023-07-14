採訪寫作找在地特色 新北石門實中營隊「很石門」
新北市石門實驗中學日前為新舊生舉辦「好讀校園特派員」夏令營，學員學習以圖文介紹石門旅遊、製作電子報、將採訪內容寫成新聞，三天行程學生重新認識家鄉也增強了應變能力。
「區長，有沒有想改變石門的地方？」「學長，吃石花凍時推薦什麼配料？」新北市石門區長曾明華是這次營隊的受訪對象，回到母校的曾明華認真答道：很多人誤以為白沙灣在三芝，他想邀請當地藝術家設計「石門」的入口意象，讓大家都知道「石門到了！」
營隊中，聯合報寫作教室講師帶學員認識新聞、記者與編輯的工作內容、如何分辨假新聞等。在說明報紙架構後，讓學員分組討論要對大眾推薦的石門一日遊路線。
經過兩天的特訓，學生信心大增，採訪曾明華已不是難事。學員提出的問題五花八門，從區長的校園生活，到石門未來的規劃。曾明華從小在石門長大，今年初回石門擔任區長，他說，最喜歡石門的人情味，最愛看麟山鼻的夕陽，最想去的秘境是阿里磅瀑布，吃石花凍時最喜歡加蜂蜜或是農榨，期許能將石門的好景、好食、好茶行銷到各地。
石門實中校長林秀足表示，很感謝校友卓揚五金公司董事長鄭順吉捐贈經費，也感謝聯合報教育事業部開課，讓學生不用遠赴城市，就能學習新聞相關知識，期許學生未來將能善用所學，協助行銷石門。
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