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影／世界合唱大賽奪2金 高雄原「聲」獲獎激動高喊台灣

聯合報／ 記者蔣宗裕周淨惠／即時報導
尼布恩合唱團拿下2023世界合唱大賽有伴奏民謠公開組金牌。圖／尼布恩合唱團提供
尼布恩合唱團拿下2023世界合唱大賽有伴奏民謠公開組金牌。圖／尼布恩合唱團提供

2023世界合唱大賽在韓國舉辦，高雄市的金牌隊伍寶來國中和尼布恩合唱團雙雙傳回捷報，分別在有伴奏民謠冠軍組和公開組奪冠，為台灣摘下兩面金牌。

暌違五年，尼布恩合唱團和寶來國中再度登上國際舞台，憑藉實力先後摘金，高雄市長陳其邁第一時間在臉書向學生道賀，並感謝合唱團指揮陳俊志和老師們的指導，「讓學子接受不同文化刺激，提昇自信心。」

率領兩隊合唱團雙雙拿下金牌，指揮陳俊志說：「吶喊與激動的淚水，是為了終於可以喊出台灣的名，將更多屬於我們這塊土地上的音樂，帶上國際舞台。」

尼布恩合唱團參賽的12分鐘曲目載歌載舞，融合布農族和平埔族的部落元素，演出中特別高喊「May Peace Not War. Let's Sing and Dance！」呼應國際舞台，祈願世界和平。

曾經拿下2020世界合唱大賽的金牌隊伍寶來國中，這回攜手建山國小和荖濃國小共同參賽，在競爭激烈的各國隊伍中，突破重圍再度拿下世界金牌。

偏鄉小將們替台灣勇奪兩面金牌，返台後預計8月6日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉辦「感恩音樂會」，向一路扶持的所有人致謝，準備明年前往紐西蘭，征戰下一屆世界合唱大賽。

寶來國中合唱團拿下2023世界合唱大賽有伴奏民謠冠軍組金牌。圖／寶來國中提供
寶來國中合唱團拿下2023世界合唱大賽有伴奏民謠冠軍組金牌。圖／寶來國中提供

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金牌 平埔族 原住民

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