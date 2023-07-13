影／世界合唱大賽奪2金 高雄原「聲」獲獎激動高喊台灣
2023世界合唱大賽在韓國舉辦，高雄市的金牌隊伍寶來國中和尼布恩合唱團雙雙傳回捷報，分別在有伴奏民謠冠軍組和公開組奪冠，為台灣摘下兩面金牌。
暌違五年，尼布恩合唱團和寶來國中再度登上國際舞台，憑藉實力先後摘金，高雄市長陳其邁第一時間在臉書向學生道賀，並感謝合唱團指揮陳俊志和老師們的指導，「讓學子接受不同文化刺激，提昇自信心。」
率領兩隊合唱團雙雙拿下金牌，指揮陳俊志說：「吶喊與激動的淚水，是為了終於可以喊出台灣的名，將更多屬於我們這塊土地上的音樂，帶上國際舞台。」
尼布恩合唱團參賽的12分鐘曲目載歌載舞，融合布農族和平埔族的部落元素，演出中特別高喊「May Peace Not War. Let's Sing and Dance！」呼應國際舞台，祈願世界和平。
曾經拿下2020世界合唱大賽的金牌隊伍寶來國中，這回攜手建山國小和荖濃國小共同參賽，在競爭激烈的各國隊伍中，突破重圍再度拿下世界金牌。
偏鄉小將們替台灣勇奪兩面金牌，返台後預計8月6日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉辦「感恩音樂會」，向一路扶持的所有人致謝，準備明年前往紐西蘭，征戰下一屆世界合唱大賽。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 疫後學貸補助54.6萬人受益 資格、請領方式一次看
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言