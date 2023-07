影／世界合唱大賽奪2金 高雄原「聲」獲獎激動高喊台灣

台北市立中正國中管樂團不畏高溫在薩爾茨堡(Salzburg)街頭快閃演出,成功吸引當地民眾及各國旅客目光,讓世界看見台灣。有民眾等不及,對正在準備的指揮家鄒基華說「I’m waiting for the performance. You talk too much.」(我在等著看表演,你說太多話了)氣氛頓時輕鬆起來,化解首度在異地的表演的緊張感。

2023-07-13 11:29