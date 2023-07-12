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嘉義偏鄉大埔最後一位曾文「水庫女孩」畢業了！考上嘉女
「水庫女孩」劉柔均家住嘉義縣大埔鄉曾文水庫旁永樂村埔頂，昨天嘉義區免試入學放榜，她順利錄取嘉義女中；劉柔均說，時間過得很快，當初從小學就開始坐船上學，現在已經要踏上外地求學的日子，未來夢想是到日本留學。
劉柔均是最後一位搭船橫渡曾文水庫上學的學生，也是全校模範生。大埔國中小校長陳育恬表示，柔均個性沉靜且積極進取，會考前，全班除她之外全都確診COVI-19，大家都在家休息或視訊上課，只有她一個人在教室上課，意志力堅定，撐到同學陸續回歸一起衝刺。
劉柔均今年國中畢業順利錄取嘉女，她從國小開始每天搭船10分鐘上學，遇枯水期就只能由父親專車或校車接送，到學校的車程要40分鐘，九年級時便住在學校宿舍，把通勤時間用來念書。
劉柔均表示，現在已經要踏上外地求學的日子，以後不僅讀書很辛苦，還要花錢租房子及生活，應該會很想家而常回家，未來夢想是到日本留學，所以希望在高中階段將日文學好。
校長陳育恬指出，實驗教育大埔國中小畢業生，共5名參加免試入學分發，有學生因為家境清寒，放棄嘉女選擇嘉商普高，大家都有錄取到心目中的學校；今年9名畢業生，有5名是單親，6名母親是新住民，陳校長坦言，要推偏鄉孩子們繼續往上爬，老師們一路上真的費盡苦心。
大埔國中小國中部今年共9名畢業生，有2名女學生考上嘉義女中、1名可上嘉女但選擇嘉商普高，2名錄取華南高商普高，2名女學生錄取嘉義家職時尚造型科，另2名男學生錄取嘉義高工實用技能班汽車塗裝科。
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