憂社團式微影響學生機會 高中師長齊發聲

台北市多所高中康樂社團逐漸萎縮，有社團指導教師指出，繼續坐視恐讓學生失去訓練社交及挫折處理能力的機會；1名高中校長也呼籲師長改變態度，替學生創造更多舞台。

繼建中手語解散，成功高中手語社也傳出只剩2名社員，預期學期結束後走入歷史。擔任北一女中、士林高商、松山家商等多校舞蹈相關社團指導教師逾10年的舞者冷毛（詹國禎）認為，在時代趨勢下，聯誼性、康樂性社團倒閉幾乎是必然。

但冷毛認為，玩過這類社團的學生未來適應力較好、職場轉換率較低，因為經歷過相對嚴苛的團體生活，挑戰過需要長時間努力且不見得有回報的困難，而不是習慣立竿見影或迅速取得預期內的成果。

不願坐視自己口中的必然發生，冷毛投入比過去更長的時間帶領社員，一步步引導創意發想、協助制訂社團規章並留下文獻，藉此凝聚社團向心力及革命情感。

他指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情維持3年，等於有一屆學生從入學至畢業都沒有大型演出機會，但社團能夠繼續運轉、學弟妹不會手足無措，仰賴的是內部制度、各屆垂直連結度，及社團教師的付出。

儘管要讓學生離開手機是一件很困難的事，儘管學生的想像力因仰賴影像變得薄弱，冷毛並不覺得這是壞事，甚至有點樂觀其成，「這是2023年的模樣，我們不應該拿10年前的標準去評斷它，就像過去的流行成為現在的經典（classic），與時俱進是每個教師的課題。」

「吃果子要再把種子種回去，愛惜自己的產業」，冷毛呼籲同業付出多一點熱忱，協助高中社團發展得更健全，進一步讓舞蹈環境更好。

復興高中校長劉桂光也認為，學生待在學校就是3年時間，一旦任何一屆出現斷層，除非有奇葩承先啟後、學長姊回來帶或教師熱情協助，社團能否健康存活都很難說。

他說，若師長認為學生在高中階段培養人際互動及面對挫折的能力很重要，而這些目標能透過社團活動達成，就更該介入協助引導學生，而不是悲觀地相信不玩社團就是時代趨勢，「這是不負責任的教育。」

劉桂光認為，想鼓勵學生參與社團、站上舞台，正確的做法應是配合學生喜好及特性，替學生創造小規模但數量大的機會，讓學生能學習辦活動、策展、人際互動的能力，「目標不是讓學生放下手機，這是錯誤的方向，而是試著擴大學生的世界。」

「如果學生高中沒學到，而是回到個人適應力，那OK的孩子會越來越OK，弱勢的會變得更弱勢」，劉桂光說，在所有學生都具備自主學習及規劃能力之前，社團活動作為必修課的制度仍有必要性，而師長也要改變態度，盡所能培養學生思考、創新及善用資源，「教育不是放生，而是開放並給予學生更多的選擇。」