北市高中課外活動版圖大洗牌 手語、熱舞社凋零中

建中、松山、北一等多所北市高中曾經紅極一時的手語社紛紛解散，多校教師均認為，大部分康樂社團都在衰退，除受新課綱影響，學生社交模式轉為仰賴手機也是因素之一。

台北市成功高中手語社日前傳出倒社，不僅校友嘆息，也勾起許多網友求學回憶。其實不只成功，北一、建中、松山、附中等多校手語社已走入歷史，成為「時代眼淚」的浪潮更襲捲其餘康樂性社團。

大安高工學務處1名教師告訴中央社記者，康輔社、熱舞社等聯誼性或需要投入大量時間才有成果的社團，不是已經倒了，就是瀕臨倒閉。因為若不是外界督促，學生越來越不願意主動參與社團活動。

1名成功高中教師則說，學生喜歡的東西隨時代變化，康樂性社團正逐漸式微，學術社團因為新課綱的關係招生順利許多，運動社團倒是一直以來都很受歡迎。

走入校園中，許多學生坦言，社團活動就只是課綱規定每週1小時的必修學分，而不是交朋友的管道或一定要達成的目標。

1名明倫高中熱音社學生說，高二整年下來會舉辦內部迎新、聯合迎新、迎新表演、小成發、聯展、大成發等活動，如果要表演的曲目在網路上沒有譜，才需要多花時間「抓歌」，不然其實不用額外花太多時間。

1名韓研社學生則說，不像熱舞社得每天放學留下來練基本功，韓研社通常在有表演或活動的時候才需要練舞，平常社課則安排玩遊戲、做韓食、看韓國綜藝節目等內容。

由於不會占用太多時間與心力，又可以得到許多籌備活動的經歷，學生都認為這1年的付出將能增添學習歷程檔案豐富度。

108課綱（新課綱）上路後，將大學申請入學的備審資料轉化為記載學生發展軌跡的學習歷程檔案，對於升學導向，尤其是明星學校的校務發展帶來衝擊。

「新課綱絕對有影響，而且很大。」舞者冷毛（詹國禎）教導北一女中鎖舞社約14年，同時擔任士林高商、松山家商等多校舞蹈相關社團的指導教師，針對社團招生的狀況做出了分析。

儘管不同學校與不同社團間會有所差異，冷毛仍認為，學習歷程檔案是學生參與社團的重要考量之一，以北一鎖舞為例，全盛時期大概每屆會有60多名社員，現在頂多30人，還不見得每個人都願意配合平日練習至少8小時、週末不定期加練的社規。

冷毛表示，對於想錄取頂尖大學的學生而言，熱舞社在學習歷程檔案裡太不加分了，投入相同時間在吉他社、嘻研社或韓研社，能夠得到更多可量化的成果，「熱舞社的沉默成本太高，我無法保證學生可以得到什麼。」

此外，學生投入動機降低還與社群平台及短影音興起有關。他指出，過去社會崇尚「先別急著吃棉花糖」，但如今在TikTok上花15秒扭腰、擺手就會吸引數千個讚，輕鬆得到極高滿足與認同感。

不過，復興高中校長劉桂光指出，新課綱對社團的影響並非普遍性，而是與以個人申請為主要升學管道的高中較有關聯，因為繁星、分科測驗用不上學習歷程檔案。

他認為，隨著Instagram、TikTok等社交媒體興起，學生喜歡的東西、表現的方法正在轉變，這是左右學生對社團活動投入程度的原因之一。

明倫高中學務處1名教師同樣指出，學生願意投入課後社團的時間越來越少，主要還是因為現在只要一支手機就可以滿足所有社交需求，所以不會像過去那麼珍惜實際與彼此相處的機會。