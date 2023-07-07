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圓傘當畫布畫出部落家族圖騰 母子雙個展傳承文化記憶

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule與兒子潘泓Dabillyan Aliss，母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，今天開展，部落族人開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule與兒子潘泓Dabillyan Aliss，母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，今天開展，部落族人開心合影。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule 與兒子潘泓Dabillyan Aliss，母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作。包梅芳透過畫作記錄部落植物，訴說美麗的排灣傳說；潘泓將傳統圖騰描繪於圓傘，乍看像排灣族女孩雲肩，展區共40多件作品，是部落美學的呈現，亦是文化記憶的傳承。

屏東縣政府文化處表示，包梅芳來自於三地門鄉Pakedavai貴族家族，38年的教職生涯，致力於部落美術教育與文化復振，退休後更全心復育部落傳統植物。在她50多年的繪畫歲月，一一將部落的Lakarau花環記憶畫下來。

包梅芳說，花環在部落祭典儀式裡是不可或缺的一環，且花環上的每一種植物，都有它象徵的意義。展覽呈現她彩筆下Lakarau綻放的藝術火花。

36歲的潘泓與母親共同展出，他從小展現繪畫天份，將傳統服飾的人頭圖紋、蛇紋、十字、花草紋、人像紋，重新轉化、彩繪在一把把圓傘，每把傘皆是一個部落隆重與身分詮釋，以獨一無二的創作形式，將排灣族珍貴文化珍藏在《傘亮的祝福》展覽中。

潘泓說，6年前開始他到各部落田調，至今已畫出88把圓傘，這次展出20個圓傘，致力將排灣族圖騰文化紀錄。

包梅芳的女兒潘洵是此次展覽策展人，潘洵說，排灣族語Samiling，形容排灣族人對生活與美感的追求，隨心感受，自然山林存在於生活之中。兩位藝術家以各自創作，傳遞著samiling記憶的豐富內涵，藉由展覽分享，讓傳統的生活智慧、美好的文化記憶被珍惜、被看見。

屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule與兒子潘泓Dabillyan Aliss，母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，今天開展，部落族人開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule與兒子潘泓Dabillyan Aliss，母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，今天開展，部落族人開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule與兒子潘泓Dabillyan Aliss，母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，今天開展部落族人展演。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule與兒子潘泓Dabillyan Aliss，母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，今天開展部落族人展演。記者劉星君／攝影
藝術家潘泓說明每把圓傘的故事，代表每個家族的圖騰。記者劉星君／攝影
藝術家潘泓說明每把圓傘的故事，代表每個家族的圖騰。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule（中）與兒子潘泓Dabillyan Aliss（右），母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，策展人潘洵（左）是女兒。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門藝術家包梅芳Pakedavai Zepule（中）與兒子潘泓Dabillyan Aliss（右），母子以《Samiling的記憶》為主題，即起至9月10日在屏東美術館展出，呈現兩代對部落記憶創作，策展人潘洵（左）是女兒。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 排灣族

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