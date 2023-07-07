雄中儀隊學生超熱血 酷暑環島28天為公益而行

高雄中學樂儀隊超熱血，17名學生結伴做公益，7月1日起到28日參加九天民俗技藝團舉辦「九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子神偶徒步環島1035公里，行間將替鮮少人關注的高市小草關懷協會等社團勸募，集結各地愛心、為社會注入溫暖，

這支環島團隊今天上午7點行經高雄楠梓代天府，整備後於8點再度出發，繼續暑期環島行。參加的成員含17名參與「九天盃太子極限環臺賽」的雄中學生，另文山高中國中部則有15人加入今天1天的徒步體驗，在酷熱高溫下，學生們都說要用熱血克服。

雄中高三應屆畢業生許博能，今年學測上台大數學系，這次參加環島挑戰自我，認為是給自己最好的畢業禮物。將升高二的雄中儀隊隊長曹柏恩，環島行腳進入第7天，左腳已經起大水泡，夥伴勸他放棄，他仍堅持包紮後要繼續上路，他說，會秉持著雄中精神及儀隊不畏艱苦的態度，完成環島。

今年國中會考以5A9+優異成績準備念雄中的孫秉浩，去年就曾加入極限環臺賽，跟著雄中學生走了幾天，今年正式成為雄中的一員，也馬上報名接受徒步挑戰。