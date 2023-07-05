雄中儀隊為公益募款而走 扛三太子28天環島1035公里

盛夏七月熱得像蒸籠，高雄中學儀隊成員參加九天民俗技藝團舉辦的「九天盃太子極限環臺賽」，7月1日到28日以徒步環島方式，扛著三太子行走台灣1035公里。在每日活動的終點，學生們還在當地人潮聚集處公益演出儀隊操槍節目，幫社福機構募款，把教科書上無法傳遞的切實體驗，收藏進人生筆記中。

九天盃環台賽隊伍昨晚來到台南鹽水的鹽水武廟，今天預計要走29公里到西港慶安宮。雄中儀隊今年再度報名參加，全程1035公里選手有應屆高三畢業生許博能、高一升高二的曹柏恩；分段選手包括：孫秉浩（6天），甘峻綸（2天），吳大睿、陳紘睿、蔡詠傑（1天）。校長莊福泰在第一天隊伍從台中起跑時，就到現場打起，以行動支持雄中孩子。

領隊教官孫一弘說，雄中校訓「實事求是、精益求精」的精神，學生儀隊希望能落實人文關懷、偏鄉弱勢處遇等知性體悟層面。成員承繼了學長們「公益關懷 走入社會」的精神，透過最貼近人群的徒步行走模式，探訪台灣社會的人文風情，建立團隊信念，勇於突破自我。

「儀隊學生反映，暫時脫離原有舒適圈、生活便利性，在減法、自主生活中，與團隊成員磨合個性，相互包容異見，設法達成每日目標。在過程中，也更加了解自己、珍惜資源 ，且保持自助助人的心。

參與28天全程賽事的許博能，已經錄取台大數學系，他從6月初開始，就利用時間進行長距離路程的練習，也邀約帶領其他參與的儀隊同學，逐次的加強自我的體能和心志。選手們更組成了討論群組，分享彼此的訓練方法及心得，並隨時互相提醒與鼓勵，期許自身和團體都能突破極限。他說，去年原本就想參加，但因準備學測而未能如願，這次終於兌現自己與教官的承諾。

「誰說徒步環島會沒時間唸書！」曹柏恩趁著路邊喘口氣、晚上休息時，還拿出英文單字猛背，示範時間擠一擠就有了，開學考的科目，隨時都能唸！

學生說，希望能藉由活動的參與、宣傳及報導，為在疫情之下，較少人關注的社福機構勸募經費，如「高雄市小草關懷協會」、「高雄市私立希恩之家」、「高雄市私立小天使家園」等社福機構，協助勸募機構所需財源。希望大家能將支持雄中儀隊的力量，轉化為對弱勢團體的愛。勸募捐贈方式均為原社福機構線上捐款，儀隊學生不接受金錢及物資贊助，感謝大家伸出溫暖的雙手，並將這份愛心傳遞給更需要幫助的身心障礙、弱勢小天使們。

勸募單位如下：

【社團法人高雄市小草關懷協會-日間作業所】

FB：https://www.facebook.com/grasscare98/

捐款：https://grasscare.oen.tw/

【財團法人高雄市私立希恩之家】

FB：https://www.facebook.com/twhishands

捐款：https://www.hishands.org.tw/contents/project_ct?page=1&p_id=1

【財團法人高雄市私立小天使家園】

FB：https://www.facebook.com/groups/147566161980380/