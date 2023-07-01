見證在地演化 台中東勢地所還原50年前景象

台中市東勢地政事務今在石角國小舉行70周年校慶考古化石展上，展出還原石角國小50年前地籍空拍套繪圖，呈現在地演化，喚起居民塵封已久回憶，重現的半世紀前景象，讓參觀的師生、校友大開眼界。

台中市地政局長吳存金表示，地籍圖因年代久遠、破損而無法使用，加上經濟快速發展，土地分割頻繁，使得地籍圖與實際情況不符，且原圖施測時存在技術限制和誤差，又圖籍比例尺過小，難以還原實地地貌，導致地主申請複丈時會有測量結果前後不一致的問題。

吳存金說，為滿足高精度地籍測量需求，市府近年積極使用新測量儀器和技術，重新測製地籍圖，確保土地的位置、形狀、地號和面積與登記簿記載一致，藉此調整地籍，保障人民合法產權，並配合未來的經濟建設需求。

東勢地政事務所主任陳應欽說，石角國小附近即1998年地籍圖重測後的福興段，以重測當時東勢鎮福隆、興隆兩村各取一字所命名。

他指出，今天適逢石角國小70周年校慶，地所測量員將50年前的航照空拍圖，套繪於當時尚未重測的地籍圖，與該校特色教學挖化石、獨有的化石館相互輝映，參與的師生校友嘖嘖稱奇，盼藉由展示圖籍樣貌凝聚共識，順利完成附近石角小段的地籍圖重測。