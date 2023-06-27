淡水國小學生藍染班服圖案 發揮創意想像力

為了要讓美術班學生體驗多元文化的創意製作，新北市淡水區淡水國小美術班用傳統植物藍染的方式，創作非常獨特個性化的班服與方巾，在製作藍染過程，必需透過用木夾，還有繩子綁布，用對摺的方式，反覆動作，打開來的圖案，雖然無法預測，但都讓學生們相當驚奇。

學生家長說，透過藍染體驗課程，不只是學生可以DIY自己衣服的圖樣，大人也能夠了解整個藍染的原理。美術班老師表示，這一次有製作學生班服與方巾，而這次活動是五年級美術級，透過藍染方式來準備學生的畢業製作，還有班服與方巾，讓學生用各種方式進行藝術創作。

淡水國小校長吳惠花表示，透過親手體驗竹夾藍染與綁染，讓學生體會從鄉土環境，轉化為藝術創作，再透過創作融入美感生活，從生活環境中選取藝術創作的有感素材。而這些製作出來的班服也將成為，學生們最溫馨，具有個人設計的圖案，讓創作也可以在生活中呈現。