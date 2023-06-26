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常春藤高中睡衣入學制 獎勵優秀學子一切費用全免

中央社／ 台中26日電

少子化時代來臨，為爭取優秀學生就讀，台中市常春藤高中表示，推出睡衣入學制，學生穿睡衣、什麼都不用帶就能入學，學雜費、制服費、住宿伙食費等一切全免，學生們也期待在多元教學環境下，發展興趣、充實自我。

副總統賴清德提出私立大學學費補助政策，行政院也規劃高中職學費全面免費、學貸延長，位於台中市潭子區的常春藤高級中學則推出睡衣入學制，校方強調「只要你夠優秀、學校就幫你買單」。

常春藤高級中學校長陳越明接受媒體聯訪表示，面對網路AI科技時代來臨，現代教育必須求新求變，教學內容豐富、多元、有趣；睡衣入學制從參加學校體驗營的學生當中，挑選出優秀學生，以學雜費、制服費用、住宿費、三餐伙食費等，一切全免的獎勵方式，培養領袖人才，希望孩子在無經濟壓力下安心學習。

陳越明指出，穿著睡衣入學的寓意，除讓小孩可有更多的快樂跟自由，提供體能、藝能的夜間活動，培養思考能力，學習發展多元興趣。

今年就讀國一的曹同學指出，校內有很多課程、社團，可讓自己開發潛能，例如參加英文話劇比賽，同學間一起練習，增強語言能力；她也參加合唱團、流行音樂社並選修英文，希望高中就能出國留學。

另名高一的洪同學表示，他放棄第1志願選擇直升，除因已熟悉校園外，另因校內資源豐富，可安心快樂學習。

制服 住宿

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