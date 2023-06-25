聽新聞
test
0:00 / 0:00

永春高中畢旅百人染病 校方不停課挨轟

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
永春高中高二班14日至17日到南部畢業旅行，端午節前傳上百人「染病」請假。圖／取自永春高中臉書
永春高中高二班14日至17日到南部畢業旅行，端午節前傳上百人「染病」請假。圖／取自永春高中臉書

北市永春高中高二班到南部畢業旅行後，爆發上百名學生染A型流感、類流感和新冠等病請假，學校不停課引發部分學生、家長不滿。校方考量學生畢旅已密集接觸，停課意義不大，學生可依身體狀況調整請假；教育局說，北市針對傳染病僅有腸病毒規範停課，校方只能請生病孩子暫時不要到校，在家休養多休息，避免傳染他人。

永春高中6月14日至17日畢旅結束後，有學生在IG發限時動態說「180多個A流，我們不停課噢」、「天不怕地不怕，新冠和腸病毒最多」等諷校方不停課。

校方統計，高二15班逾500位學生，6月14日至21日高二感染Ａ流81人、類流感53人、新冠11人，主要為畢旅期間群聚產生，其中19日最多，之後逐日減少，22日4位Ａ流、23日0位，回校之後僅剩零星個案，疫情已趨緩。

校方指出，學生畢旅出發前有發燒及感冒症狀，通知家長取消行程並全額退費，畢旅期間有發燒及感冒症狀立即安排送醫並安排搭乘高鐵返家，遊覽車上宣導同學戴口罩。

永春高中校長林春煌表示，停課目的是讓學生不要接觸，考量畢旅學生同車4天、共桌用餐已密集接觸，停課意義不大，當前應處理如何安置；加上學生到校也都在各自座位用餐，拉開彼此距離，身體不適者可請假在家休養，經多方評估決議不停課。

林春煌指出，適逢學期末，大部分老師教課進度已完成，僅少數沒教完，都有安排同步直播讓未到校學生上課，不影響其他人受教權。

永春高中家長會長王俊元表示，停課與否家長意見多元，像他孩子有症狀就在家休養，也有人擔心孩子沒症狀卻遇停課恐影響學習，校方經多方考量才決議不停課。

教育局副局長陳素慧表示，北市目前僅針對腸病毒有停課規範，學校沒有法令可依循，不能說停課就停課，只能請生病孩子暫時不要到校，在家休養多休息，避免傳染他人。

教育局表示，若感冒的人數較多學校可以開會評估因應作法，尊重學校的決定，並提醒學校還是要留意衛生安全，避免疫情擴散。

校方指出，28日至30日期末考，染疫但可於期間應試者，會使用隔離考場進行考試；補考為7月1日、3日，因染疫參與補考者，考試分數不打折；無法於補考日補考者，則不再補考，以前2次段考成績為定期評量成績，學生權益不受影響。

停課 類流感 教育局

延伸閱讀

畢旅百生染病卻不停課挨轟 永春高中曝是這原因

北市高中畢旅爆百人染病 校方不停課挨酸天不怕地不怕

澎湖校園出現A型流感群聚 班級停課加強清消

影／中正預校隱匿類流感群聚累計85人確診！今起全校停課

相關新聞

永春高中畢旅百人染病 校方不停課挨轟

北市永春高中高二班到南部畢業旅行後，爆發上百名學生染A型流感、類流感和新冠等病請假，學校不停課引發部分學生、家長不滿。校...

畢旅百生染病卻不停課挨轟 永春高中曝是這原因

北市永春高中高二班上周畢旅後，傳出端午節前上百名學生「染病」，學校不停課引發學生家長不滿。校方考量學生畢旅已密集接觸，停...

北市高中畢旅爆百人染病 校方不停課挨酸天不怕地不怕

北市永春高中高二班6月14日至17日到南部畢業旅行後，傳出端午節前上百名學生「染病」請假，有學生在社群發文說「180多個...

「以書寫，擁抱自由」雙溪高中生新詩創作自己的故事

由「立賢教育基金會」與「雙溪高中」共同策劃的書寫工作坊「成為說故事的人」，在歷經了兩個學期的分享與創作後，由作家講師楊書...

7旬弱視獨臂翁術科考試以牙代手 東專畢業繼續拚讀二專

台東專科學校附設高農進修學校，72歲畢業生林柏宇，雖然身障獨臂、弱視、行動不便，仍以牙代手通過室內配線丙級證照及自來水配...

端午節紙風車劇團嘉義南新國小演出 湧2000名親子到場

端午連假，立委蔡易餘昨晚邀紙風車劇團來到太保南新國小演出「蕃薯森林奇遇記」，聲光效果十足的演出，現場湧人超過2000名親...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦