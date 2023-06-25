永春高中畢旅百人染病 校方不停課挨轟

北市永春高中高二班到南部畢業旅行後，爆發上百名學生染A型流感、類流感和新冠等病請假，學校不停課引發部分學生、家長不滿。校方考量學生畢旅已密集接觸，停課意義不大，學生可依身體狀況調整請假；教育局說，北市針對傳染病僅有腸病毒規範停課，校方只能請生病孩子暫時不要到校，在家休養多休息，避免傳染他人。

永春高中6月14日至17日畢旅結束後，有學生在IG發限時動態說「180多個A流，我們不停課噢」、「天不怕地不怕，新冠和腸病毒最多」等諷校方不停課。

校方統計，高二15班逾500位學生，6月14日至21日高二感染Ａ流81人、類流感53人、新冠11人，主要為畢旅期間群聚產生，其中19日最多，之後逐日減少，22日4位Ａ流、23日0位，回校之後僅剩零星個案，疫情已趨緩。

校方指出，學生畢旅出發前有發燒及感冒症狀，通知家長取消行程並全額退費，畢旅期間有發燒及感冒症狀立即安排送醫並安排搭乘高鐵返家，遊覽車上宣導同學戴口罩。

永春高中校長林春煌表示，停課目的是讓學生不要接觸，考量畢旅學生同車4天、共桌用餐已密集接觸，停課意義不大，當前應處理如何安置；加上學生到校也都在各自座位用餐，拉開彼此距離，身體不適者可請假在家休養，經多方評估決議不停課。

林春煌指出，適逢學期末，大部分老師教課進度已完成，僅少數沒教完，都有安排同步直播讓未到校學生上課，不影響其他人受教權。

永春高中家長會長王俊元表示，停課與否家長意見多元，像他孩子有症狀就在家休養，也有人擔心孩子沒症狀卻遇停課恐影響學習，校方經多方考量才決議不停課。

教育局副局長陳素慧表示，北市目前僅針對腸病毒有停課規範，學校沒有法令可依循，不能說停課就停課，只能請生病孩子暫時不要到校，在家休養多休息，避免傳染他人。

教育局表示，若感冒的人數較多學校可以開會評估因應作法，尊重學校的決定，並提醒學校還是要留意衛生安全，避免疫情擴散。

校方指出，28日至30日期末考，染疫但可於期間應試者，會使用隔離考場進行考試；補考為7月1日、3日，因染疫參與補考者，考試分數不打折；無法於補考日補考者，則不再補考，以前2次段考成績為定期評量成績，學生權益不受影響。