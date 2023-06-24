快訊

獨／福島氚廢水排放在即 我漁民憂這事「沒這麼簡單」

私幼案／侯友宜競選團隊告發賴清德、戴瑋姍：散發假訊息違反社維法

瓦斯管突掉下…廚房就爆炸 住戶驚魂裸逃掛急診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市高中畢旅爆百人染病 校方不停課挨酸天不怕地不怕

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市永春高中高二班6月14日至17日到南部畢業旅行，傳出端午節前上百名學生「染病」請假。圖／取自該校臉書
北市永春高中高二班6月14日至17日到南部畢業旅行，傳出端午節前上百名學生「染病」請假。圖／取自該校臉書

北市永春高中高二班6月14日至17日到南部畢業旅行後，傳出端午節前上百名學生「染病」請假，有學生在社群發文說「180多個A流，我們不停課噢」、「天不怕地不怕，新冠和腸病毒最多」等，學校不停課引發學生家長不滿。台北市教育局說，北市針對傳染病僅就腸病毒規範停課，校方無法可依循，孩子在家休養期間，也有配套措施同步直播課程，顧及受教權。

校長林春煌表示，畢旅出發前，零星幾位學生發燒、生病，有要求不能去並全額退費。第一天有一位學生不舒服，老師帶去看醫生確診A型流感，送去搭高鐵北返，隔天還有幾位不適，經就醫後回北部。

他說，標準流程為學生發燒、生病時，會在當地就醫並送回北部，不會繼續畢旅行程，4天共20多人搭高鐵北上，也請高鐵站務人員協助留意學生狀況，另有一位學生是家長來接。截至端午連假前，高二生感染A型流感81人、類流感53人、新冠11人，也有呈報教育局。

林春煌指出，畢旅結束後，身體不適者在家休息，適逢學期末，大部分老師教課進度已完成，僅少數沒教完，都有安排同步直播讓學生上課，不影響其他人受教權。考量返校後學生感染人數低、4天端午連假在家休養，6月27日至29日期末考照常舉行。

教育局副局長陳素慧表示，北市目前僅針對腸病毒有停課規範，學校沒有法令可依循，不能說停課就停課，只能請生病孩子暫時不要到校，在家休養多休息，避免傳染他人，學校也做出配套措施同步直播課程，顧及健康孩子的受教權。

衛生局疾病管制科長張惠美說，今年流感以A型病毒株居多，A流潛伏期為1至4天，平均2天，出現併發症約於發病後1至2周內，症狀如發燒、咳嗽、肌肉酸痛、倦怠、流鼻水、喉嚨痛等呼吸道症狀，也可能出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀。

張惠美說明，台北市針對傳染病唯一停課規範為腸病毒，流行期間，幼兒園、短期補習班、托嬰中心及兒童課後照顧服務中心，7日內同一班級至少2名幼童感染，該班應停課7日，腸病毒學童或幼童應請假在家休息7天，不到校也不要到公共場所、托育中心或補習班等。至於小學至高中沒規定，學校可透過防疫會議決定是否停課。

停課 腸病毒 類流感 衛生局

延伸閱讀

腸病毒略降溫 新增1男童染克沙奇A4型併發重症

澎湖校園出現A型流感群聚 班級停課加強清消

影／中正預校隱匿類流感群聚累計85人確診！今起全校停課

運動會群聚感染？多名學生接連確診請假 日本完全中學急停課

相關新聞

7旬弱視獨臂翁術科考試以牙代手 東專畢業繼續拚讀二專

台東專科學校附設高農進修學校，72歲畢業生林柏宇，雖然身障獨臂、弱視、行動不便，仍以牙代手通過室內配線丙級證照及自來水配...

北市高中畢旅爆百人染病 校方不停課挨酸天不怕地不怕

北市永春高中高二班6月14日至17日到南部畢業旅行後，傳出端午節前上百名學生「染病」請假，有學生在社群發文說「180多個...

「以書寫，擁抱自由」雙溪高中生新詩創作自己的故事

由「立賢教育基金會」與「雙溪高中」共同策劃的書寫工作坊「成為說故事的人」，在歷經了兩個學期的分享與創作後，由作家講師楊書...

端午節紙風車劇團嘉義南新國小演出 湧2000名親子到場

端午連假，立委蔡易餘昨晚邀紙風車劇團來到太保南新國小演出「蕃薯森林奇遇記」，聲光效果十足的演出，現場湧人超過2000名親...

嘉中校友學霸回嘉經營文創業 創設平凡製作工作室卻有不平凡人生

8年級生嘉義高中校友黃銘彰，11年前與雙胞胎哥哥入學考試成績都考取台大，還榮登一類組榜首，錄取台大法律系，迷上文創設計，...

天文景象天空眨眼睛睽違15年再見 蘭潭國小打卡「啾咪」美照

端午連假天氣晴朗，難得一見的天文景象「天空眨眼睛」睽違15年再度報到，火星與金星昨天「合月」，恰似天空微笑眨眼，吸引天文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦