北市高中畢旅爆百人染病 校方不停課挨酸天不怕地不怕

北市永春高中高二班6月14日至17日到南部畢業旅行後，傳出端午節前上百名學生「染病」請假，有學生在社群發文說「180多個A流，我們不停課噢」、「天不怕地不怕，新冠和腸病毒最多」等，學校不停課引發學生家長不滿。台北市教育局說，北市針對傳染病僅就腸病毒規範停課，校方無法可依循，孩子在家休養期間，也有配套措施同步直播課程，顧及受教權。

校長林春煌表示，畢旅出發前，零星幾位學生發燒、生病，有要求不能去並全額退費。第一天有一位學生不舒服，老師帶去看醫生確診A型流感，送去搭高鐵北返，隔天還有幾位不適，經就醫後回北部。

他說，標準流程為學生發燒、生病時，會在當地就醫並送回北部，不會繼續畢旅行程，4天共20多人搭高鐵北上，也請高鐵站務人員協助留意學生狀況，另有一位學生是家長來接。截至端午連假前，高二生感染A型流感81人、類流感53人、新冠11人，也有呈報教育局。

林春煌指出，畢旅結束後，身體不適者在家休息，適逢學期末，大部分老師教課進度已完成，僅少數沒教完，都有安排同步直播讓學生上課，不影響其他人受教權。考量返校後學生感染人數低、4天端午連假在家休養，6月27日至29日期末考照常舉行。

教育局副局長陳素慧表示，北市目前僅針對腸病毒有停課規範，學校沒有法令可依循，不能說停課就停課，只能請生病孩子暫時不要到校，在家休養多休息，避免傳染他人，學校也做出配套措施同步直播課程，顧及健康孩子的受教權。

衛生局疾病管制科長張惠美說，今年流感以A型病毒株居多，A流潛伏期為1至4天，平均2天，出現併發症約於發病後1至2周內，症狀如發燒、咳嗽、肌肉酸痛、倦怠、流鼻水、喉嚨痛等呼吸道症狀，也可能出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀。

張惠美說明，台北市針對傳染病唯一停課規範為腸病毒，流行期間，幼兒園、短期補習班、托嬰中心及兒童課後照顧服務中心，7日內同一班級至少2名幼童感染，該班應停課7日，腸病毒學童或幼童應請假在家休息7天，不到校也不要到公共場所、托育中心或補習班等。至於小學至高中沒規定，學校可透過防疫會議決定是否停課。