台中特教生畢業紀念冊「被消失」媽媽傷心 學校道歉：將補印重發
台中市西屯區一名特教生媽媽向議員爆料，指出她的孩子是山城某國小的特教班應屆畢業生，罹重度腦麻，當母子出席畢業典禮時，赫然發現她的兒子在畢業紀念冊中消失，如同「外人」，心中留下陰影，整場畢典若有所失。市議員陳淑華等要求教育局應嚴格督導，提案對特教預算應編足，善待特教生。
校長表示，對家長與學生致歉，承認校方有疏失。校方昨晚與家長會長等人研商，有地方善心人士願意提供經費重編重印製紀念冊，補發給今年13位應屆畢業生。不過校方至今尚未連絡上學生家長。
民進黨議員陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、謝家宜等人今在議會三讀會提出臨時動議，陳淑華說，有名家長遠從西屯天天接送孩子到山城某國小上特教班，因這所特教班一向頗有口碑，希望讓孩子得到更妥善的照顧。
不料去參加畢業典禮， 自己的孩子形同「外人」，因同學人手一冊畢業紀念冊，只有他沒拿到，更 離譜的是紀念冊內不見她的孩子任何畫面與鏡頭，在畢業紀念冊中消失，學校紀錄等於零。陳淑華表示，這場畢業典禮對這對母子來說，情何以堪！
校方向學生與家長道歉，承認特教班有疏失。因這名學生五、六年級在家自行教育兩年，畢業前特教班老師詢問家長是否購買紀念冊？是否提供照片，但家長均表示不用。
校方表示，處理過程有疏失， 非常抱歉。今年應屆畢業有兩位特教生，另一位在畢業紀念冊未漏失。
陳淑華等提臨時動議，希望教育局對特教應編足經費，照顧好每名特教生，不要讓類似狀況再發生。例如畢業紀念冊，應讓特教生人手一冊，為人生學習階段留下紀錄。
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