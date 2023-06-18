透過桌遊學習金融知識 百名學子競技「金融戰略王」

嘉義市北興國中今天舉辦第1屆市長盃金融戰略王競賽，共14隊超過百名學生參賽，透過競賽促進學生對金融知識的學習和理解，培養學生金融素養，比賽結果由台南市善化國中、嘉義市北興國中分獲冠、亞軍。

嘉義市政府教育處長林立生表示，讓學生透過金融桌遊學習金融知識和投資工具，拓展多元學習機會，競賽使用的卡牌涵蓋過往歷史、現在生活中的重要國際金融事件，讓學生將所學應用到實際情境，例如通貨膨脹、利率升息、AI人工智慧等。

北園國中校長謝宜岑說，此學習方式提供學生學習金融市場和理財工具的基礎，激發對金融理財的興趣，透過課程讓學生理解和分析桌遊事件卡所描述的金融事件，提升理解和分析能力。

嘉義文財殿主任委員羅元慶表示，鼓勵孩子學習文財神（比干丞相）的故事，了解正直和無貪心的價值，並將這些價值融入金融學習和日常生活中，成為真正的財富管理者，並為社會和國家做出貢獻。

台師大宏觀金融教育研究發展中心籌備處主持人林正昌教授說，首次到嘉義舉辦金融大賽，期許學生應用數學和思考邏輯學習知識，應用在生活中，學生透過金融戰略王的桌遊體驗，從玩中學，藉此能培養判斷力，在遊戲中做出有效決策，讓學生具備宏觀思維的金融素養，也能擁有獨立思考力和判斷力。

北興國中校長張仁澤表示，金融戰略王大賽將比干丞相的故事與金融教育的推動結合起來，透過決策、判斷等素養，再加上擁有無私和正直的品德，才能成為真正的財富管理者和金融戰略王。