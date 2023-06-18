快訊

受害Z女公開道歉私訊「這一天來了」 宥勝突爆：我被性侵過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

透過桌遊學習金融知識 百名學子競技「金融戰略王」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
這樣的學習方式不僅提供了學生們學習金融市場和理財工具的基礎，還激發了他們對金融理財的興趣。圖／嘉義市政府提供
這樣的學習方式不僅提供了學生們學習金融市場和理財工具的基礎，還激發了他們對金融理財的興趣。圖／嘉義市政府提供

嘉義市北興國中今天舉辦第1屆市長盃金融戰略王競賽，共14隊超過百名學生參賽，透過競賽促進學生對金融知識的學習和理解，培養學生金融素養，比賽結果由台南市善化國中、嘉義市北興國中分獲冠、亞軍。

嘉義市政府教育處長林立生表示，讓學生透過金融桌遊學習金融知識和投資工具，拓展多元學習機會，競賽使用的卡牌涵蓋過往歷史、現在生活中的重要國際金融事件，讓學生將所學應用到實際情境，例如通貨膨脹、利率升息、AI人工智慧等。

北園國中校長謝宜岑說，此學習方式提供學生學習金融市場和理財工具的基礎，激發對金融理財的興趣，透過課程讓學生理解和分析桌遊事件卡所描述的金融事件，提升理解和分析能力。

嘉義文財殿主任委員羅元慶表示，鼓勵孩子學習文財神（比干丞相）的故事，了解正直和無貪心的價值，並將這些價值融入金融學習和日常生活中，成為真正的財富管理者，並為社會和國家做出貢獻。

台師大宏觀金融教育研究發展中心籌備處主持人林正昌教授說，首次到嘉義舉辦金融大賽，期許學生應用數學和思考邏輯學習知識，應用在生活中，學生透過金融戰略王的桌遊體驗，從玩中學，藉此能培養判斷力，在遊戲中做出有效決策，讓學生具備宏觀思維的金融素養，也能擁有獨立思考力和判斷力。

北興國中校長張仁澤表示，金融戰略王大賽將比干丞相的故事與金融教育的推動結合起來，透過決策、判斷等素養，再加上擁有無私和正直的品德，才能成為真正的財富管理者和金融戰略王。

善化國中校長吳旭泰說，學生開始關注國際和財經新聞，積極主動尋找專有名詞的解釋，加深對金融知識的理解。這樣的學習過程不僅對個人的資產配置有所幫助，也有助於他們將來選擇金融相關科系作為大學專業的目標。

嘉義市北興國中辦理第一屆市長盃金融戰略王競賽，共14支隊伍超過百名學生參賽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北興國中辦理第一屆市長盃金融戰略王競賽，共14支隊伍超過百名學生參賽。圖／嘉義市政府提供
競賽使用的卡牌涵蓋了過往歷史、現在生活中的重要國際金融事件，讓學生能夠將所學應用到實際的情境中。圖／嘉義市政府提供
競賽使用的卡牌涵蓋了過往歷史、現在生活中的重要國際金融事件，讓學生能夠將所學應用到實際的情境中。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北興國中辦理金融戰略王競賽，共14支隊伍超過百名學生參賽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北興國中辦理金融戰略王競賽，共14支隊伍超過百名學生參賽。圖／嘉義市政府提供

嘉義 素養 桌遊

延伸閱讀

月入35K如何存到百萬？他提理財五步驟：及早開始投資

女性理財年齡 愈來愈早

重押一檔股票、一退休就狂花錢 專家：7大常見破產原因

領到每個月薪水要怎麼分配？ 他「六帳戶理財」：各方面都很平衡

相關新聞

逼畢業女學生看色情片…桃園狼師摸胸頂下體問：是不是嚇到

桃園某技術學院一名畢業女學生4年前趁著校慶日，與學姐回校探訪班導，沒想到學姐先離開後剩她單獨在辦公室與班導談話，對方竟以...

最豐盛畢業禮物 善心人捐助國小畢業生免費出國+5千元紅包

台東縣卑南鄉富山實驗小學昨辦第51屆畢業典禮，校長廖偉民突宣布，不具名善心人士日前捐款助12名畢業生出國旅遊，還提供每人...

午餐全班看電視！家長直言不妥 國小師「1舉動」她怒孩遭排擠

吃飯配電視，是不少人用餐時間的小確幸。不過，一名家長在「爆料公社」發文控訴，學校在午餐時間讓學生看電視，由於認為該措施不妥，因而向老師反映...

市長獎畢業生與黃偉哲合影 後空翻、一字馬絕活讓他看傻

台南市政府今上午在新營新民國小辦理111學年度市長獎第1場次頒獎典禮，不少上台畢業生都使出特殊技巧；翻滾、下腰及高難度一...

母校消失中？ 一圖看少子化下 全台小校比率有多高

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。少子化海嘯吞噬一座座校園，彰化縣大城鄉潭墘國小下學年度起停辦，成為全鄉第三所停辦小學。這次的圖表帶你看全台各縣市小校比率有多高。

透過桌遊學習金融知識 百名學子競技「金融戰略王」

嘉義市北興國中今天舉辦第1屆市長盃金融戰略王競賽，共14隊超過百名學生參賽，透過競賽促進學生對金融知識的學習和理解，培養...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦