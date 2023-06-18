影／透過無人機圓翱翔天空夢想 雲林首場培訓營隊爆滿

許多年輕人夢想翱翔天空，無人機為他們圓夢，一場由台灣觀光醫療協會與禮富華人教育協會合辦的AI智能無人機營隊，今天在虎尾農工開課，數十名熱愛無人機的國中生來追夢，由未來科技教育中心多名講師從基礎航空科學到無人機程式演算，傳授許多科學新知，讓學生大開眼界，飛行操作更是他們最愛，當機隊升空，追夢的喜悅全寫在臉上。

「哇！我的音速一號升空了！」幾名忙著學習如何讓無人機升空的國中生說，擁有一架無人機，一直是他們夢想，透過遙控操作，讓無人機要飛多高多遠全操之在手，夢想中的天空及俯瞰空闊的大地田野，也全映入眼底，感謝這場最特別的無人機營隊，讓大家圓夢更擁有一架屬於自己的無人機。

未來科技教育中心老師林益德說，無人機時代來了，開辦無人機營隊目的在推廣無人機技術與應用，吸引更多年輕人關注這個快速發展的領域，了解無人機的工作原理、 飛行安全、法律法規等，建立完整的飛行知識，將來有機會成為最酷的無人機飛行員。

台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦、虎尾鎮代會主席林嘉弘、前縣議員鄭東來鼓勵學生說，未來無人機使用範圍涵蓋許多層面，除運用在物流運輸、農業、環境監測、空中攝影、救難搜尋，更可運用在偏鄉或受困區的醫藥運送，尤其在俄烏戰爭中，無人機發揮國防空戰的重要角色，希望政府單位能多加推廣，讓無人機科技智識往下扎根，帶動未來航空科學發展。