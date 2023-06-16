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迎風遠颺夢想啟航 嘉義市國小畢典師生復刻童年回憶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市崇文國小畢業典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市崇文國小畢業典禮。圖／嘉市府提供

嘉義市國小上午舉行畢業典禮，市府教育處副處長林喜信代表市長黃敏惠出席崇文國小畢業典禮，祝福畢業小朋友，勇敢迎接新的學習階段；精忠國小學堂畢業舞台，師生合力復刻童年回憶，場面溫馨。

崇文國小畢業典禮，以「迎風遠颺夢想啟航」主題鼓勵畢業同學，勇敢迎接新的學習階段，播放勇媽市長黃敏惠對209名畢業生祝福，期許孩子培養持續閱讀和運動好習慣，多元才藝與科學探究精神，發揮無限創意，創造自己的璀璨未來。

創校125年崇文是嘉市歷史最悠久的學校，培育各行各業傑出校友，校風優良，校長林秀香感謝家長會提供畢業生禮物，期勉學生帶著師長祝福，持續不斷努力，以優秀校友為榜樣，開創璀璨的人生。學校前庭地下停車場工程，將在暑假動工，施工期間學校將工程轉化為課程，期許孩子成為頂尖的工程師。

精忠國小畢業典禮布置，由老師帶幼兒園和六年級的孩子合力一起發想布置，從小班到六年級生活中許多值得回憶的點滴物品，如塗鴉黑板、獨輪車、非洲鼓、提琴、玩具、排球、棒球、幼兒園小玩具、帳篷…復刻在畢業典禮舞台上。

讓參加畢業典禮親師生，彷彿走一趟時光隧道一般，好多與自己孩子和學生相處的歡笑與回憶，瞬間湧上心頭，讓整個會場充滿溫暖而快樂的氣氛。

精忠國小學堂畢業舞台，師生合力復刻童年回憶，場面溫馨。圖／精忠國小提供
精忠國小學堂畢業舞台，師生合力復刻童年回憶，場面溫馨。圖／精忠國小提供
精忠國小學堂畢業舞台，師生合力復刻童年回憶，場面溫馨。圖／精忠國小提供
精忠國小學堂畢業舞台，師生合力復刻童年回憶，場面溫馨。圖／精忠國小提供
嘉義市崇文國小畢業典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市崇文國小畢業典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市崇文國小畢業典禮。圖／嘉市府提供
嘉義市崇文國小畢業典禮。圖／嘉市府提供
精忠國小學堂畢業舞台，師生合力復刻童年回憶，場面溫馨。圖／精忠國小提供
精忠國小學堂畢業舞台，師生合力復刻童年回憶，場面溫馨。圖／精忠國小提供

畢業典禮 幼兒園 黃敏惠

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