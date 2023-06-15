屏北高中腦麻學生克服困難 3年苦讀錄取屏大心輔系

屏北高中三年級的黃文意罹患腦性麻痺，手腳行動不方便，求學過程中辛苦，她克服重重困難，每天提早一兩個小時起床念書，即時花比別人多時間，仍堅持課業的精神，讓老師很感動，她透過身心障礙學生升大專校院甄試，錄取國立屏東大學教育心理與輔導學系，離家近，也希望能從中更了解自己。

屏北高中指出，學校輔導室爭取特教資源協助文意能安心學習，爭取經費聘請生活助理員，陪伴她並照顧在校安全維護。班上同學熱情友善，協助她參加學校舉辦各項活動，不讓她落單，畢業典禮上黃文意獲頒家長會教澤博愛獎。

黃文意家住在九如鄉，她說，高中三年，她會提早一、兩個小時起床讀書。在校上課時，專心聽講、做筆記，遇到不會的問題詢問老師。學校老師給予多元評量、上台報告、專題製作及學習歷程檔案準備，有助於她在學業上的學習，大學能考上屏東大學感謝屏北高中教師、輔導室教師、主任，還有黃助理員的協助與陪伴。

輔導室主任張淑麗說，黃文意考取屏東大學完成留鄉升學心願，求學過程中，文意要付出比其他同學更多時間，相當不容易，由於手部不能長時間抄寫，會讓她上課時用拍照記錄黑板上課內容，或是拍同學筆記，考試時間也會延長，提供獨立考場等。

校長林宏澤說，他每天清晨7點在大門迎接學生上學，看到文意的媽媽或阿嬤風雨無阻載文意到校，下午5點20分放學時陪文意在校園走路訓練腿肌耐力，家人陪伴的身影令人敬佩。未來屏北高中持續爭取特教資源幫助屏北地區特殊需求的學生。