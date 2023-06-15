快訊

中華電信續約沒了便宜4G吃到飽？行家出手「488不限速」達成率100%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏北高中腦麻學生克服困難 3年苦讀錄取屏大心輔系

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏北高中應屆畢業生黃文意（左二）雖然腦性麻痺，克服身體障礙，努力向學，大學錄取屏東大學教育心理與輔導學系，感謝校長林宏澤（左一）、黃助理員（左三）與輔導室主任張淑麗（左四）一路照顧與支持。圖／屏北高中提供
國立屏北高中應屆畢業生黃文意（左二）雖然腦性麻痺，克服身體障礙，努力向學，大學錄取屏東大學教育心理與輔導學系，感謝校長林宏澤（左一）、黃助理員（左三）與輔導室主任張淑麗（左四）一路照顧與支持。圖／屏北高中提供

屏北高中三年級的黃文意罹患腦性麻痺，手腳行動不方便，求學過程中辛苦，她克服重重困難，每天提早一兩個小時起床念書，即時花比別人多時間，仍堅持課業的精神，讓老師很感動，她透過身心障礙學生升大專校院甄試，錄取國立屏東大學教育心理與輔導學系，離家近，也希望能從中更了解自己。

屏北高中指出，學校輔導室爭取特教資源協助文意能安心學習，爭取經費聘請生活助理員，陪伴她並照顧在校安全維護。班上同學熱情友善，協助她參加學校舉辦各項活動，不讓她落單，畢業典禮上黃文意獲頒家長會教澤博愛獎。

黃文意家住在九如鄉，她說，高中三年，她會提早一、兩個小時起床讀書。在校上課時，專心聽講、做筆記，遇到不會的問題詢問老師。學校老師給予多元評量、上台報告、專題製作及學習歷程檔案準備，有助於她在學業上的學習，大學能考上屏東大學感謝屏北高中教師、輔導室教師、主任，還有黃助理員的協助與陪伴。

輔導室主任張淑麗說，黃文意考取屏東大學完成留鄉升學心願，求學過程中，文意要付出比其他同學更多時間，相當不容易，由於手部不能長時間抄寫，會讓她上課時用拍照記錄黑板上課內容，或是拍同學筆記，考試時間也會延長，提供獨立考場等。

校長林宏澤說，他每天清晨7點在大門迎接學生上學，看到文意的媽媽或阿嬤風雨無阻載文意到校，下午5點20分放學時陪文意在校園走路訓練腿肌耐力，家人陪伴的身影令人敬佩。未來屏北高中持續爭取特教資源幫助屏北地區特殊需求的學生。

屏東 主任 阿嬤

延伸閱讀

屏大樂齡大學結業 97名銀髮學員秀苦練樂器成果

嘉中大學申請入學成績錄取國立大學比率62.5% 醫牙電資大豐收

台南國小老師墜樓學生目睹 議員：有老師目擊也要輔導

屏東大學拆校園圍牆 既護老樹又拓寬馬路 共創雙贏

相關新聞

看了心碎！某新北高中營養午餐內容物曝 家長哭：菜單上沒寫「廚餘」

一名家長在臉書「爆怨公社」PO出自己孩子學校的營養午餐，直問臉書大神：「各位大神請幫我看看，這是孩子學校的營養午餐中的一道菜，我在菜單上真找不到一道名叫『廚餘』的菜」。照片中的餐桶內的確看似廚餘外觀，引起網友熱議。

東石國中會考成績亮眼 校長創Pizza制度成功減C

嘉義縣東石國中今年會考成績亮眼，不只前段班37%學生都能上第一志願嘉中、嘉女，校長林子欽更建立Pizza制度拉拔後段班學...

入學即倒數！距學測剩2年7月 高中校長「恐嚇」新生應做3件事

彰化縣各公私立高中今天舉辦112學年優免新生報到，國立員林高中祭出獎助學金，今天報到104人，兩名44總級分新生都可領到...

屏北高中腦麻學生克服困難 3年苦讀錄取屏大心輔系

屏北高中三年級的黃文意罹患腦性麻痺，手腳行動不方便，求學過程中辛苦，她克服重重困難，每天提早一兩個小時起床念書，即時花比...

今年暑假有好戲看 彰化兒童藝術節登場

彰化今年暑假有好戲看！彰化兒童藝術節將從7月22日至8月26日在員林演藝廳登場，帶來8月5日「I FUN起步走」戶外免費...

影／台中啟明學校畢業典禮 畢業生父許願：一生平安健康

台中市啟明學校今天舉行畢業典禮，許多視障或身心障礙畢業生由老師牽手走到頒獎點，學生今天畢業，有些老師仍不放心，在旁叮嚀學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦