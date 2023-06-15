小學生教唆霸凌 台東教育處列管

台東傳出有國小高年級疑似教唆中年級霸凌小一生，過程以手機拍攝，影片在網路社群流傳，造成受害學童二度傷害，被害學生家長批加害者家長放任不管。學校表示，近日有家訪輔導，持續照顧學生身心情況。

校方回應，上月學校發現此一事件後，第一時間通報縣府教育處，並採取三級個案輔導，安排家長開會說明；當下受害家長為保護加害孩子的身心發展，選擇原諒，並要求刪除影片，提醒對方家長多關心孩子行為，加害學生家長也允諾不再犯。

未料，近日疑似霸凌影片在網路社群傳開，受害方家長氣得痛批加害方家長放任不管、毫無誠意解決問題，要求學校及縣府教育機關正視問題嚴重性，後續不應冷處理。

受害學生家長表示，原以為第一時間介入處理後就可落幕，沒想到近日影片開始擴散，讓被害人身心受創。

教育處表示，校方在事發後依規定做校安通報，該案已進入疑似霸凌事件處理程序，受害人與行為人目前正常上學，受害者除學校持續關心與輔導，也會轉介到學生輔導諮商中心評估提供輔導。