台南表揚總統教育獎得主 黃偉哲肯定不屈服逆境

台南市政府今天在新南國小辦理台南市級2023總統教育獎頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎給16名獲獎學生，表揚他們積極進取與不屈服於逆境的生命態度。

台南市政府教育局提供資料指出，台南市級總統教育獎共16名學生獲獎，其中8人獲得特優，並代表台南市參加教育部複審，最後由賢北國小王沐晴、鹽水國小蔡家興獲選2023總統教育獎。

黃偉哲致詞表示，台南市的教育表現各界有目共睹，以昨天的課程博覽會為例，各縣市代表都對台南市在教育方面的成就印象深刻及表示肯定，針對在逆境中的學子，也因為有師長和家長的循循善誘，以及學生自強不息的意志與努力，才成就了很好的學習成果。

黃偉哲表示，很佩服每名獲獎學生堅毅不拔的精神，雖然身處逆境，卻不肯向命運屈服，反而是以樂觀態度來面對各種生命難題，展現十足的生命韌度，期許獲獎學生們持續保持初衷、勇敢向前，朝著自我夢想努力，並對他人與社會產生正向積極的影響力。