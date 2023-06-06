錯了一輩子！她寫錯「肺」喊對不起老師 內行人解答：偏旁讀音差很大

「我今天才知道！」，近日一名女網友發文表示， 她一直以為「肺」右邊的帀上面是一點，結果事實不是這樣，上面一劃竟然直豎一條，令女網友相當震驚，直言自己寫錯好多年，貼文一出引發討論。

原PO在Dcard貼出一張寫有兩個國字的對比圖，乍看之下一模一樣，但仔細一看差很多。左邊的「肺」旁邊是「市」，上面是一點；但右邊的「肺」旁邊是「巿」，是和1一樣的直豎。而右邊的肺字才是正確寫法，令原PO嚇呆，稱自己寫錯了22年，喊「真是對不起國小老師」。

女網友多年來都將肺字右旁寫成「市」（右），但正確寫法其實是「巿」（左）。圖／擷自教育部重編國語辭典修訂本

貼文一出引發討論，有些人感到震驚，「居然，我趕快問我媽知不知道，這樣就有寫錯50幾年的」、「謝謝妳，現在我才知道」、「我86年次，但我記得我是學『市』啊！什麼時候改的？」也有人更驚訝原PO為何寫錯22年，並調侃她從出生就開始寫字了，「假設開始會寫國字，而且還是『市』，那大概八歲開始寫嗎？所以今年8+22歲嗎」、「你剛出生就握筆練字嗎？不然22年是怎麼算的」。

不過，有內行網友解釋，「以前舊字形確實是『市』，父母輩都是學『市』，後來才改成十字頭的『巿』，補充一下會改成十字頭，是因為它本身的聲符就長那樣，寫『市』算是約定俗成」。

根據教育部重編國語辭典修訂本，肺、沛右邊的「巿」共四畫，讀音唸作ㄈㄨˊ，是古代一種繫於腰間，遮於官服或禮服下裳前的服飾。而五畫的「市」讀音唸作ㄕˋ，作為名詞有進行買賣、交易物品的地方之意，作為動詞有買賣意思。