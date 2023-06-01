小三兒校外教學「討100元」家長超猶豫 網曝1原因該給：機會教育

國小到高中都會有校外教學的活動，不少家長會幫孩子帶零食與同學們分享，甚至會給點零用錢讓孩子買喜歡的紀念品。一名爸爸表示，就讀小三的兒子要去校外教學，所有費用已繳清也幫忙帶了零食，但兒子卻開口跟他要100元，令他相當猶豫，於是想問問網友的想法。

一名網友在「匿名3公社」發文，他國小三年級的兒子要去校外教學，所有相關費用午餐車資都已經先繳了，也讓他帶了足夠的零食，但兒子仍然開口向他要100元，他詢問用途，兒子表示，主要是可以買自己想買的東西，之前和同學會買東西互請，原po認為100元不多，但還是糾結了一陣子，理解小時候會覺得能夠請客的同學很拉風，但認為「請客」這種事，就算家裡過得去，也不是孩子該做的事，於是想詢問其他家長，「會怎麼拿捏？」。

不少家長分享自己的做法，「我直接給500，戶外教學當下會發生什麼不知道，或許他想跟同學一起吃吃看遊樂園的炸雞，也或許他想買紀念品回來送媽媽。100元真的不能幹嘛都出去玩了，給零用錢讓他自己規劃運用也是另一種教育方式」、「什麼100、300、500的，小孩子就是要社交，以後才有人脈，別猶豫了，打給銀行把信用卡調到最高額度拿給他叫他儘管刷吧！」、「好乖的小孩，只索取100，隨便買個吃的或想要有個，回憶的小紀念品都不夠了吧！與其讓孩子失望產生自卑心態，若是我就會多給些！」、「我會給500！萬一有事！真的需要錢…100能幹嘛！」。

有家長則認為，這是機會教育，觀察孩子的金錢觀，「可以給500，但教他不要亂花，不要養成請同學的習慣，別人請他吃東西，偶爾回禮一下是OK，但不要誤以為請客吸引來的都是朋友，要做愛心也可從小練習看情況，能給多少或願不願意給看你的能力，重點是他的金錢觀和理財觀不要偏差就好」、「100元可以趁機會看孩子的金錢觀，超便宜好嗎！」、「如果是這個情況的話，我覺得可以！但我會跟他說，如果100沒花完可以自己存，讓他自己決定」。