高鐵送愛 南投迷你國小今全校搭高鐵初體驗

南投縣國姓鄉育樂國小為偏鄉迷你小學，全校28名學生，幾乎都未曾搭過高鐵，在高鐵台中站協助下，全校師生今天上午從搭乘高鐵到桃園參觀高鐵探索館，學生們從入站後，對於閘門口放入車票、通過閘門以及月台上旅客資訊系統都感到新鮮有趣。

育樂國小校長簡文益表示，該校是典型的鄉村迷你小學，全校28名學生，家庭多為務農。因位處偏僻，交通不便，學生甚少外出到遠地，全校學生幾乎都還未曾搭過高鐵，因此小朋友得知要搭高鐵出遊，都開心得睡不著覺。

簡文益說明，高鐵探索館除了有豐富的鐵道文物展覽之外，更有許多互動裝置，像是1：1比例的700T駕駛模擬艙等，都讓小朋友非常期待。此外，南投縣是全台唯一不靠海縣市，因此這次也就近安排參觀首座都會型水族館，讓孩子們多認識海底世界，增廣見聞。

高鐵台中站站長邱奕貴表示，希望透過這次探索之旅，讓孩子們體驗高鐵的便捷，從真實接觸中學習生活知識。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，提供旅客安心乘車的環境空間及舒適便捷的旅運服務。