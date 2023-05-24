獎金要買畫具幫病童素描 生病鬥士李沐恩獲總統教育獎
北市東新國小五年級同學李沐恩今年榮獲總統教育獎，從小一罹患腦瘤，高強度治療帶來許多後遺症，他仍不放棄畫畫，用畫畫將內心感受抒發，他說，很感謝一路以來陪伴、支持他所有人，要用獎金買更多畫具，當一個出色畫家，幫醫院生病小孩素描，給他們鼓勵。
李沐恩從小就喜歡畫畫，喜歡透過想像方式，抒發自己的心情，他拿出一張色彩繽紛繡球花分享，覺得繡球花顏色很多、很活潑，希望自己能保持快樂、活潑，雖然受到病痛住院長達一年，還因為治療後遺症，右手沒力，他仍不放棄，改成左撇子繼續作畫。
「停掉畫畫班你要了我的命了嗎？」沐恩的輔導老師黃波心笑道，因為怕課業和身體負擔太重，媽媽曾詢問沐恩畫畫班要不要先停課，卻得到這樣的回覆。她分享，沐恩雖然比較害羞，但是一個認真的小孩，當初辦畫展時，從設展、佈置、講解，都親力親為，講解也反覆練習，堅持呈現最完美。
沐恩透露，當初在醫院治療時，有一位畫家來醫院幫小朋友素描，還送了他一頂皮卡丘帽子，畫了一張弟弟的素描照送給他，讓他備受鼓舞，立志未來也要當一個畫家，去醫院鼓勵這些小朋友，更表示，等總統教育獎金下來後，就要去買這些畫畫材料。
沐恩現在最想做的事情，就是全家一起到日本搭新幹線遊玩，此外，他也很喜歡游泳，希望能跟游泳隊弟弟一起潛水，這兩年他也有報名鐵人三項活動，希望透過他的故事感染與病魔奮戰的人，傳遞對於生命的期盼與渴望。
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