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高中本土語課 全教產籲改選修

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

全國教育產業總工會昨表示，本土語政策未做好完善師資、課程安排、妥善規畫，課本內容甚至連本土語流利的家人長輩都看不懂，由於高中生還要面對各次段考、學測負擔，讓學生壓力大增、負擔過重，應從必修改為選修較合宜。

國家語言包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語，去年九月起列為中小學必修課，其中國一、國二列部定必修，每周必修一節課，國三採選修；高中列為部定課程兩學分，學校可再依學生學習需求，於校訂課程中規畫四學分選修。

全教產指出，高中生曾反映目前本土語言授課老師多為原校的其他科目教師，課程品質備受質疑；學生依其自身母語選課，勢必面臨師資不足、成本過高等問題，若只開設當地常見的本土語言，可能又讓其他族群的學生無法學習到自身母語，喪失本土語言課程的美意。

全教產說，目前高一本土語言課程的教材並不實用，本土語言課程應注重聽與說，不該讓考試降低學生學習意願、過度注重書寫、變成一堆音標和奇怪的繁體字。全教產提醒，高中生還得面對段考、學測，無法抽出更多時間練習本土語言，因壓力喪失學習本土語言的興趣。

教育部表示，配合國家語言發展法規定，中央教育主管機關應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程。本學年度各開課學校，均已於開學前完成本土語文師資整備及順利開課，將持續強化教學人員專業能力；部分學校因地處偏遠，或因區域語言特性而不易覓得師資，亦提供直播共學作為備援機制。

國家語言 本土語 學測

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