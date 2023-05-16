體驗媽媽懷孕辛勞 野柳國小學童頂孕肚做檢查

五月母親光輝月，野柳國小為讓學生體會媽媽懷胎十月辛勞，特別讓學生在肚子上放上汽球，上課、活動都要戴著汽球移動，感受媽媽懷孕的行動不便，有趣的是，體驗當天剛好碰上牙醫師到校進行牙齒檢查，孩子們都頂著大肚子躺在檢查椅上，還不自覺用手護著肚子，很有媽媽為母則強的模樣。

野柳國小校長張錦霞感謝輔導處辦理的母親月系列活動，為全校孩子準備圓滾滾的汽球放進肚子上，不論上下課都要守護汽球寶寶，進行一天懷孕媽媽的體驗，也感謝老師也陪著學生一起頂著肚子，展現最佳的身教示範。

野柳國小校長張錦霞說，好多學生體驗過後回饋，汽球放在肚子裡很不舒服，做事、行動真的很不方便，媽媽真的好辛苦！而一整天的媽媽懷孕體驗活動讓孩子有感學習，到放學小朋友才鬆了一口氣，深刻的體會到媽媽懷孕十月的辛勞。