快訊

公車墜50公尺懸崖… 乘客幸運逃生卻慘遭殺人蜂叮死

Google I/O發表新機Pixel 7a 一圖看懂和舊款Pixel 6a、Pixel 7差在哪？

台積電供應商英特格加碼投資台灣150億 是看到什麼機會？

敦化國小赴日照中心演出 校長：透過表演拉近與長者距離

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市敦化國小今天前往松山日照中心表演，校長劉建男表示，希望透過活動，拉近小朋友與長者距離。敦化國小提供
北市敦化國小今天前往松山日照中心表演，校長劉建男表示，希望透過活動，拉近小朋友與長者距離。敦化國小提供

為推廣青銀關懷活動，台北市敦化國小學生今天前往松山日照中心演出，除了有管弦樂社團表演、還有閩南語行動劇、說書人故事，校長劉建男表示，這也是疫情以來首次舉辦這種公益性質活動，些表演都是小朋友日常練習的成果，希望透過活動拉近孩子與長者間的距離，未來也會持續來舉辦。

孩子穿上表演服，扮演說書人，流暢說著台灣歷史故事，一字一句發音都很精準，僅國小三年級的范丞希，過去在學校多次拿到朗讀比賽的冠軍，面對今天這場演出，她也花了三個月時間準備，從熟讀故事到咬字發音絲毫不馬虎，丞希媽媽分享，從小孩的服裝到道具這些東西都是母女親自挑選製作完成的。

為了能讓長者們感受更貼切，小朋友也準備了閩南語行動劇，敦化國小輔導主任黃卉君也分享，這部劇其實重編排到實際演出，僅花了兩個禮拜時間準備，加上閩南語並非小朋友日常使用語言，因此利用更多課餘時間排練，包含台詞、動作等每一個細節都不放過。

松山老人日照中心主任蔡璧徽表示，中心其實一直以來都有舉辦青銀關懷活動，她坦言，過去會擔心小朋友對長者會有刻板映像，身體不好、有異味等，因此透過這樣類似的活動讓小朋友知道，老人家其實也是很活潑、熱情，過去受到疫情影響許多活動都暫緩，這也是疫情後第一次與學校合作，未來也鼓勵這樣活動能常態性舉行。

疫情 閩南語 主任

延伸閱讀

招牌「替幫修」在修什麼？懂閩南語的網友曝正解

高雄造勢大進場旗海飄揚！郭台銘登台感動說不出話 全場閩南語致詞

母語課要上台演講 閩南語教材「滿滿注音」母崩潰：兒子每晚邊哭邊念

竹市香山區第一家日間照顧中心開幕 預計可服務30人

相關新聞

避免外送餐點翻倒高職生研發「不讓你倒」平衡装置

外送服務業夯，最讓外送員傷腦筋的是時有餐點傾倒情形，導致與消費者爭議。高雄市中正高工汽車科學生歷經半年研究與改良，研發「...

獨／台南城光中學將改辦長照機構 有望創私中成功首例

繼嘉義縣稻江科技暨管理學院申請改辦為稻江長照財團法人，有望成為大學改辦首例。位在台南市仁德區、有52年歷史的台南市私立城...

銀河系近在眼前、虛擬解剖青蛙 5G和VR解決老師30年教學難題　

過去生物課堂上學習的消化系統、地球科學中的天文知識、歷史課本裡的古文明，對許多學生來說都僅是停留在教科書上的文字敘述，概...

敦化國小赴日照中心演出 校長：透過表演拉近與長者距離

為推廣青銀關懷活動，台北市敦化國小學生今天前往松山日照中心演出，除了有管弦樂社團表演、還有閩南語行動劇、說書人故事，校長...

私中首例 城光中學有望改辦長照

有五十二年歷史、三年前停辦的台南市私立城光中學，日前獲台南市政府私校諮詢會通過申請變更改為社會福利事業，將改辦長期照顧服...

北一女試辦外送暫放架 班聯會：3情況立即終止

台北市第一女子高中門口的電話亭常堆滿外送食物引發關注，學生4月底與校方溝通後達成協議，開始試辦在校門口擺放外送暫放架，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦