敦化國小赴日照中心演出 校長：透過表演拉近與長者距離

為推廣青銀關懷活動，台北市敦化國小學生今天前往松山日照中心演出，除了有管弦樂社團表演、還有閩南語行動劇、說書人故事，校長劉建男表示，這也是疫情以來首次舉辦這種公益性質活動，些表演都是小朋友日常練習的成果，希望透過活動拉近孩子與長者間的距離，未來也會持續來舉辦。

孩子穿上表演服，扮演說書人，流暢說著台灣歷史故事，一字一句發音都很精準，僅國小三年級的范丞希，過去在學校多次拿到朗讀比賽的冠軍，面對今天這場演出，她也花了三個月時間準備，從熟讀故事到咬字發音絲毫不馬虎，丞希媽媽分享，從小孩的服裝到道具這些東西都是母女親自挑選製作完成的。

為了能讓長者們感受更貼切，小朋友也準備了閩南語行動劇，敦化國小輔導主任黃卉君也分享，這部劇其實重編排到實際演出，僅花了兩個禮拜時間準備，加上閩南語並非小朋友日常使用語言，因此利用更多課餘時間排練，包含台詞、動作等每一個細節都不放過。

松山老人日照中心主任蔡璧徽表示，中心其實一直以來都有舉辦青銀關懷活動，她坦言，過去會擔心小朋友對長者會有刻板映像，身體不好、有異味等，因此透過這樣類似的活動讓小朋友知道，老人家其實也是很活潑、熱情，過去受到疫情影響許多活動都暫緩，這也是疫情後第一次與學校合作，未來也鼓勵這樣活動能常態性舉行。