北一女外送「塞滿電話亭」如堆垃圾 校長駁設取餐區：有比食物更重要的事

臉書社團「路上觀察學院」日前分享一張照片，只見北一女校門口外的電話亭被塞滿好幾袋食物，遠遠看甚至讓人誤以為是垃圾，掀起網友們熱烈討論。對此，北一女校長陳智源也發給全校學生一封公開信，駁回學生希望設置取餐區的需求，並強調「一定還有比食物更重要的事情」。

外送服務儼然成為時下趨勢，許多學生午餐時間也會叫外送，不過有網友就發現，位在北一女門口外的電話亭，地上竟放滿了好幾袋物品。對此，外送員無奈解釋，最主要還是因為學校規定，外送餐點不可以寄放在警衛室，加上學生外出取餐僅限中午12點到13點，一次又僅限少少人數換證出校，導致每到領餐時間，校門口都會大排長龍。

不僅如此，外送員指出，由於時間就是金錢，常常發生外送員在學生尚未下課，就提早抵達的情況，在趕單壓力下，學生便只能出下下策，讓外送員把餐點放在校外相對安全的電話亭內。事後，北一女中班聯會也向校方提案，希望能規劃臨時置物架，解決學生無法即時取餐的問題。

據《三立新聞網》報導，針對此次風波，校長陳智源日前發給全校學生一封公開信，內容指出，訂外食需付出更多的成本，包括金錢、等餐時間等，因此學校雖不禁止，但也不鼓勵訂外食。陳智源強調，「方便外送員放餐」或「方便線上付款的同學領餐」非本校校務優先事項，也不應該是本校校務優先事項，「北一女中一定還有比食物更重要的事情」。