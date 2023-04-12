學校外電話亭被塞滿垃圾？ 真相曝光讓眾人傻眼

不少人都相當依賴外送服務來解決三餐問題，就連學生中午也會訂外送，有網友就發現某間學校外面的電話亭，亭內塞滿了好幾袋物品，遠遠看還以為是被人丟棄垃圾，答案揭曉後引起不少討論。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，某間學校外頭的電話亭裡被放了十幾袋東西，亭內地上塞得滿滿的，甚至還堆疊上來，遠遠看還以為是垃圾。原PO解釋那些不是垃圾，而是「學生一整天的動力來源，不過應該是只有佔用中午的時間吧」。原來這些都是外送餐點，外送員可能沒有地方放，乾脆全部都集中在電話亭裡。

照片引起不小爭議，「學校可以弄家長接送區，但不願意弄外送放置區」、「佔用電話亭，有沒有想過要打電話的人怎麼打？」、「會有螞蟻吧？」、「放那邊有差嗎，一樣曬到太陽」、「讓在地人以為是垃圾，學校不會設置外送區嗎？」、「明明學生有這需求，學校卻要假裝沒看見，不做任何設置或規範」、「就直接把桌椅設置在一進校門內警衛室旁就解決問題了」。

還有其他人搞笑地說「超人：啊我要去哪換衣服？」、「裝台窗型機保冷就變冰箱了」、「外送電話亭…原來超人退休後，電話亭改做外送服務了」、「電話亭新用途」、「放那裏很安全的，在周邊憲兵、警察一堆」。